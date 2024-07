Sin Meg Ryan in Dennisa Quaida o nepotizmu: Sem neizmerno privilegiran

Jack Quaid je poleg vloge v seriji The Boys najbolj znan po tem, da je sin igralcev Meg Ryan in Dennisa Quaida, in tega ne skriva. 32-letnik je v nedavno gostoval v podkast oddaji The Daily Beast's The Last Laugh, kjer je spregovoril tudi o oznaki otrok nepotizma, ki ga spremlja od začetka kariere, dodal pa je tudi, da se mu to, da je sin dveh uspešnih igralcev, ne zdi slaba stvar.