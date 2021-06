Sin Meghan Trainor je imel ob rojstvu težave z dihanjem

"Začetek je bil vsekakor težak," je o prvih dneh s sinom, ki ga ima z možem Darylom Sabaro, povedala pevka Meghan Trainor. Ta je odkrito spregovorila o 'grozljivem' porodu svojega prvorojenca, ki se je februarja rodil s carskim rezom. V intervjuju za Today je pevka uspešniceAll About That Bassrazkrila, da se njen sinček ni pravilno obrnil, saj ni imel glavice naprej, in je imel že takoj po porodu težave z dihanjem.

"To je bila ena tistih grozljivk, v kateri ni jokal," se spominja 27-letna Meghan. "Ko je prišel na svet, ni zajokal. Spraševala sem se: 'Zakaj ne joče?'"

Zdravniki so ji nato pojasnili, da ima deček težave z dihanjem. "Bilo je grozljivo," se spominja prve izkušnje poroda. Rileyja, ki je zdaj dopolnil že tri mesece, so takoj odpeljali na oddelek za intenzivno nego za novorojenčke, kjer je hrano dobival s pomočjo cevke.

"Videla sem ga za trenutek, preden so mi ga odpeljali. To je bil verjetno najhujši del vsega." Nato pa še dodala: "Ampak imeli smo to srečo, da smo ga po petih dneh lahko pripeljali domov."

V pogovoru je med drugim dejala, da ni imela nobene poporodne depresije ali česarkoli podobnega.