Sin Michaela Schumacherja z dekletom na počitnicah v Švici

Mick Schumacher , sin Michaela Schumacherja , je v razmerju z dekletom, katere družina izhaja iz Bosne in Hercegovine, natančneje iz Srebrenice. Laila Hasanović je rojena na Danskem, kamor so se njeni starši preselili med vojno. Dela kot model, pred štirimi leti pa je bila v finalu izbora Miss Universe Danske.

Mick in Laila sta že objavila skupne fotografije spočitnic. Poletje sta preživela v Saint Tropezu, zdaj pa sta objavila nekaj fotografij iz Švice, kjer sta se sprehajala med hribi, občudovala sta krave, ki se prosto pasejo na zelenih pašnikih in si ogledala švicarske gore.

Zvezo je Nemec potrdil na družbenem omrežju s črno-belim portretom z lepo manekenko, ki živi in deluje v Köbenhavnu. 24-letnik gre po stopinjah očeta in srtrica in je že debitiral v formuli ena, trenutno pa je rezervni dirkač moštva Mercedes. Skupaj z mamo in sestro živi na posestvu v Švici, ali sta zaljubljenca potep po švicarskih alpah izkoristila tudi za obisk njegove družine, pa ni znano.