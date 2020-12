Sin modne oblikovalke Rachel Zoe v bolnišnici po padcu z 12-metrske sedežnice

Zvezdniška modna stiliska in oblikovalka Rachel Zoe, njen mož Rodger Berman in sinova Skyler in Kaius so se pred božičnimi prazniki odpravili v Colorado na smučanje. A že prvi dan so se počitnice sprevrgle v nočno moro. Devetletni Skyler je namreč padel z 12-metrske sedežnice in končal v bolnišnici.