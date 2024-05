Sin Nicolasa Cagea naj bi napadel mamo Christino Fulton

Weston Cage , sin igralca Nicolasa Cagea , je obtožen napada na mamo Christino Fulton . 33-letnik in njegova mati naj bi se najprej sprla, nato pa je njun prepir prešel še v fizičnega. Rezultat naj bi bile modrice na igralkinem obrazu, na 56-letničin dom pa so prihiteli tudi reševalci, a Fultonove niso odpeljali v bolnišnico.

Kot je poročal TMZ, policija napad še preiskuje, 33-letnik pa naj bi do takrat, ko je prispela policija, že odšel in ga niso aretirali. Viri blizu igralke so povedali, da naj bi mati sinu pomagala premagati čustvene težave, v katerih se je znašel, in mu skušala svetovati. Fultonova je obtožbe o napadu zanikala in zaprosila za spoštovanje zasebnosti.

Igralko so fotografirali ob parkomatu, na njenem obrazu pa je bila jasno vidna modrica na očesu. Mati in sin sta se nedavno združila v tožbi zoper Westonovo nekdanjo ženo Hilo Arounian, ker naj bi ta ponaredila 93 tisoč evrov in vložila lažno prepoved približevanja njunima dvojčicama.