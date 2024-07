Sin Nicolasa Cagea aretiran zaradi napada s smrtonosnim orožjem

Sin igralca Nicolasa Cagea Weston Coppola Cage je bil aretiran zaradi napada s smrtonosnim orožjem. Kot kažejo poročila šerifovega urada v Los Angelesu, so 33-letnika odvedli v policijsko pridržanje, tiskovni predstavnik urada pa je potrdil, da je bil Weston aretiran zaradi incidenta, ki se je zgodil že meseca aprila. Zakaj je trajalo toliko časa, da so ga pridržali, ni pojasnil.

Policija v Los Angelesu je aretirala sina igralca Nicolasa Cagea, je potrdil njihov tiskovni predstavnik in dodal, da so ga pridržali zaradi incidenta, ki se je zgodil že meseca aprila. Kot poroča The Sun, naj bi bila aretacija povezana tudi s težavami v duševnem zdravju, s katerimi se je Weston Coppola Cage takrat soočal, med incidentom pa naj bi udaril svojo mater Christino Fulton.

Weston Coppola Cage FOTO: Profimedia icon-expand

57-letno igralko so takrat na enem od parkirišč v Los Angelesu fotografirali z modrico na očesu in že porumenelimi modricami po obrazu. Viri so takrat za TMZ povedali, da je policija Westona iskala zaradi fizičnega napada na mater, ki je sledil verbalnemu sporu. Fultonova naj bi sina skušala potolažiti med čustvenim izbruhom, ta pa se je obrnil proti njej in jo napadal. Po napadu je pred prihodom policistov pobegnil, je še poročal TMZ. "V nedeljo, 28. aprila, me je kontaktiralo več Westonovih prijateljev, saj so me prosili za pomoč, ker se je moj sin soočal s težavami v duševnem zdravju. Ko sem prispela, sem se z njim sestala, bil pa je v stanju živčnega zloma, kar se je končalo kot grozna izkušnja. Sina sem vedno podpirala in mu pomagala pri reševanju težav in še naprej se bom trudila in mu nudila vso potrebno pomoč," je njeno izjavo povzel People.