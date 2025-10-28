Sin Nicolasa Sarkozyja je postal oče

Najmlajši sin nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja je na družbenem omrežju delil veselo novico, da sta se s soprogo Natali razveselila sina. Louis Sarkozy je s sledilci delil fotografijo iz porodnišnice, na kateri žena v naročju pestuje novorojenca, ob njej pa razkril, da je sina poimenoval po svojem očetu.
"Nesmrtnost lahko dosežemo na tri načine, je dejal veliki kubanski revolucionar José Martí: posadimo drevo, napišemo knjigo in vzgojmo sina," je v opisu zapisal 27-letni Louis, kandidat za župana Mentona. "Z ženo sva se približala večnemu življenju: postala sva starša. Z veseljem vam predstavljava najinega sina – Sylla Nicolasa Sarkozyja," je nadaljeval Louis, ki se je z izbiro imena Nicolas poklonil svojemu očetu, nekdanjemu francoskemu predsedniku. Zapis je zaključil z željo za sina: "Naj raste, tako kot njegov soimenjak, z močjo in modrostjo."
Louis Sarkozy je znan po svojem zanimanju za filozofijo in javna vprašanja. Študiral je filozofijo na Univerzi v New Yorku, leta 2021 pa je izdal knjigo Le Sermon sur la chute de Rome (Pridiga na rimskem padcu), v kateri preizprašuje sodobne družbene vrednote in moralo v današnjem svetu.
Njegova žena Natali Husić je po rodu Črnogorka. Diplomirala je iz mednarodnih odnosov na Univerzi v New Yorku, nato pa je magistrirala iz razvoja globalnih humanističnih študij na Univerzi Georgetown v Washingtonu. Preden je v javnosti postala znana kot Louisova partnerica, je delala na področju komunikacij in vodenja projektov.
Poročila sta se septembra 2022 v francoskem mestu Gordes na zasebni slovesnosti, ki so se je udeležili družina in bližnji prijatelji. Po več letih skupnega življenja v Washingtonu se je par preselil v Menton na jugu Francije.
