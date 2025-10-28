Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Sin Nicolasa Sarkozyja je postal oče

Pariz, 28. 10. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Louis Sarkozy, najmlajši sin nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, in njegova žena Natali sta dobila sina. Ponosni oče je veselo novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo iz porodnišnice, ob njej pa razkril, da sta fantka poimenovala Sylla Nicolas Sarkozy.

Najmlajši sin nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja je na družbenem omrežju delil veselo novico, da sta se s soprogo Natali razveselila sina. Louis Sarkozy je s sledilci delil fotografijo iz porodnišnice, na kateri žena v naročju pestuje novorojenca, ob njej pa razkril, da je sina poimenoval po svojem očetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nesmrtnost lahko dosežemo na tri načine, je dejal veliki kubanski revolucionar José Martí: posadimo drevo, napišemo knjigo in vzgojmo sina," je v opisu zapisal 27-letni Louis, kandidat za župana Mentona. "Z ženo sva se približala večnemu življenju: postala sva starša. Z veseljem vam predstavljava najinega sina – Sylla Nicolasa Sarkozyja," je nadaljeval Louis, ki se je z izbiro imena Nicolas poklonil svojemu očetu, nekdanjemu francoskemu predsedniku. Zapis je zaključil z željo za sina: "Naj raste, tako kot njegov soimenjak, z močjo in modrostjo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Louis Sarkozy je znan po svojem zanimanju za filozofijo in javna vprašanja. Študiral je filozofijo na Univerzi v New Yorku, leta 2021 pa je izdal knjigo Le Sermon sur la chute de Rome (Pridiga na rimskem padcu), v kateri preizprašuje sodobne družbene vrednote in moralo v današnjem svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegova žena Natali Husić je po rodu Črnogorka. Diplomirala je iz mednarodnih odnosov na Univerzi v New Yorku, nato pa je magistrirala iz razvoja globalnih humanističnih študij na Univerzi Georgetown v Washingtonu. Preden je v javnosti postala znana kot Louisova partnerica, je delala na področju komunikacij in vodenja projektov.

Preberi še Sarkozy obsojen na leto dni z elektronsko zapestnico

Poročila sta se septembra 2022 v francoskem mestu Gordes na zasebni slovesnosti, ki so se je udeležili družina in bližnji prijatelji. Po več letih skupnega življenja v Washingtonu se je par preselil v Menton na jugu Francije.

nicolas sarkozy louis sarkozy sin otrok vnuk
Naslednji članek

Protestnik kralja Karla soočil z vprašanji o princu Andrewu

Naslednji članek

Anthony Hopkins o spoznanju, da je alkoholik: Povedal mi je notranji glas

SORODNI ČLANKI

V zaporu v devet kvadratnih metrov veliki celici, varovala ga bosta dva varnostnika

Sarkozyja v zapor pospremila žena, v Santeju bo pet let

Carla Bruni po moževi obsodbi nad medij: z mikrofona iztrgala gobico

Sarkozy obsojen na pet let zapora in plačilo 100.000 evrov

Sodišče zavrnilo pritožbo Sarkozyja, na izbiro ima zapor ali 'zapestnico'

Sarkozy obsojen zaradi nezakonitega financiranja kampanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nema predaje
28. 10. 2025 10.22
koga briga
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
28. 10. 2025 10.14
+2
Dedek pa v zaporu 🤣
ODGOVORI
2 0
bb5a
28. 10. 2025 10.04
-1
Dobil je ime po kriminalcu in zaporniku.
ODGOVORI
1 2
Spijuniro Golubiro
28. 10. 2025 09.49
-2
Škoda kr ni hčerka.
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306