Sin Nicolasa Sarkozyja je postal oče

Louis Sarkozy, najmlajši sin nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, in njegova žena Natali sta dobila sina. Ponosni oče je veselo novico sporočil na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo iz porodnišnice, ob njej pa razkril, da sta fantka poimenovala Sylla Nicolas Sarkozy.

"Nesmrtnost lahko dosežemo na tri načine, je dejal veliki kubanski revolucionar José Martí: posadimo drevo, napišemo knjigo in vzgojmo sina," je v opisu zapisal 27-letni Louis, kandidat za župana Mentona. "Z ženo sva se približala večnemu življenju: postala sva starša. Z veseljem vam predstavljava najinega sina – Sylla Nicolasa Sarkozyja," je nadaljeval Louis, ki se je z izbiro imena Nicolas poklonil svojemu očetu, nekdanjemu francoskemu predsedniku. Zapis je zaključil z željo za sina: "Naj raste, tako kot njegov soimenjak, z močjo in modrostjo."

Louis Sarkozy je znan po svojem zanimanju za filozofijo in javna vprašanja. Študiral je filozofijo na Univerzi v New Yorku, leta 2021 pa je izdal knjigo Le Sermon sur la chute de Rome (Pridiga na rimskem padcu), v kateri preizprašuje sodobne družbene vrednote in moralo v današnjem svetu.

Njegova žena Natali Husić je po rodu Črnogorka. Diplomirala je iz mednarodnih odnosov na Univerzi v New Yorku, nato pa je magistrirala iz razvoja globalnih humanističnih študij na Univerzi Georgetown v Washingtonu. Preden je v javnosti postala znana kot Louisova partnerica, je delala na področju komunikacij in vodenja projektov.