Sin Normana Reedusa in Helene Christensen se je izrekel za nedolžnega glede napada

Sin igralca Normana Reedusa in manekenke Helene Christensen je bil pred dnevi obtožen napada na 33-letnico, otežil pa naj bi ji tudi dihanje, je v izjavi za ameriške medije sporočila newyorška policija. Pozneje so 25-letnega Mingusa Reedusa v treh točkah obtožili še povzročitve fizične bolečine in napada, je sporočilo tožilstvo.

Sin nekdanjega zvezdniškega para je vse obtožbe zanikal, na sodišču pa se bo moral še enkrat pojaviti. Njegova odvetnica Priya Chaudhry je v pisni izjavi za People zapisala, da bo po predstavljenih dokazih jasno, da je njena stranka nedolžna. "Ne glede na to, kaj je tožilec povedal v sodni dvorani, kar se ne šteje kot dokazno gradivo, se je tožilstvo odločilo, da ga bo obtožilo vsaj enega prekrška," je še zapisala in dodala, da je enako pomembno tudi to, da je sodnik Mingusa po lastni presoji izpustil na prostost brez plačila varščine ali kakršnega koli nadzora.

To pa ni bilo prvič, da je bil Mingus aretiran. Septembra 2021 naj bi na festivalu v New Yorku napadel takrat 24-letnico. Ženska, katere identitete niso razkrili, je trdila, da jo je Mingus po verbalnem sporu udaril v obraz. V policijskem poročilu je bilo navedeno, da je imela modrico pod levim očesom, prepeljana pa je bila v najbližjo bolnišnico.

Mingus je v izjavi za New York Daily News takrat dejal, da je ženska skupaj s prijatelji na festivalu prišla za njim in njegovo družbo, marca 2022 pa je priznal krivdo, zaradi katere je dobil milejšo kazen.