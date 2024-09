Sin norveške princese aretiran drugič v enem mesecu

Sin princese Mette-Marit , Marius Borg Høiby , je znova pristal v priporu. Kot poročajo norveški mediji, je bil 27-letnik avgusta prvič aretiran v Oslu, v incident pa je bila vpletena še ženska, ki je trdila, da jo je Marcus fizično in psihično napadel, zaradi pretresa možganov pa je bila hospitalizirana. Princesin sin je bil po 30 urah pridržanja izpuščen iz pripora, ker je žensko, ki naj bi bila njegova partnerka, kljub prepovedi približevanja ponovno kontaktiral, zato so ga znova pridržali.

"Policisti so obravnavali prijavo nasilnega vedenja v nočnih urah v enem od stanovanj v Olsu. Aretiran je bil moški v 20 letih, iz pripora pa je bil izpuščen dan pozneje. Ponesrečenko so oskrbeli, za zdaj pa nimamo podatkov, ali je utrpela hujše poškodbe," je pred mesecem v izjavi za enega od norveških medijev sporočila norveška policija.

Marius je v izjavi, ki jo je delil njegov odvetnik Øyvinda Bratliena , priznal krivdo in se opravičil dekletu, zaradi katerega je pristal v priporu, dodal pa je, da je bil v času napada nanjo pod vplivom alkohola in drog, ob tem pa se spopada tudi z duševnimi težavami, je še priznal.

"Tudi jaz sem bila izpostavljena njegovemu psihičnemu in fizičnemu nasilju. Psihično nasilje je bilo zame najbolj brutalno. Tega ne delim, ker si želim pomilovanja ali da bi se fokus preusmeril name. Tudi njega je treba zdaj ustaviti," je zapisala v objavi na Instagramu, poroča Daily Mail .

"Uživanje mamil in moje diagnoze ne opravičujejo tega, kar se je prejšnji konec tedna zgodilo v stanovanju v Frognerju v noči na nedeljo. Želim odgovarjati za to, kar sem storil, in vse bom iskreno povedal policiji," je med drugim zapisal takrat, konec avgusta pa je po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija Mariusa, ki gol do pasu pozira s pištolo in pijačo v rokah, za pas hlač pa ima zatlačene bankovce.

Mariusova mama je princesa Mette-Marit, on pa nima kraljevega naziva in ni v vrsti za prestol, saj prestolonaslednik Haakon ni njegov oče. Leta 2017 je norveška kraljeva družina v izjavi sporočila, da se v javnosti ne bo pojavljal, zato naj javnost spoštuje njegovo zasebno življenje.