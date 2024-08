Sin norveške princese napadel partnerko, užival je alkohol in droge

Po poročanju norveških medijev, ki jih navaja francoska tiskovna agencija, je policija po napadu v stanovanju našla nož, zaboden v eni od sten. Po incidentu so napadeno partnerko zdravniško oskrbeli, a ni bila sprejeta v bolnišnico, je povedal njen odvetnik. Marius Borg Hoeiby je v izjavi za NRK povedal, da se je zgodilo, kar se ne bi smelo zgoditi."Po prepiru sem pod vplivom alkohola in kokaina povzročil telesne poškodbe in uničil predmete v stanovanju," je dodal. Pojasnil je, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo.