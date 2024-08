Sin norveške princese pristal v priporu, ona odpovedala pot v Pariz

Sin norveške princese Mette-Marit je bil zaradi napada na neidentificirano žensko aretiran. 27-letni Marius Borg Høiby , ki ga ima princesa še iz zveze pred zakonom s prestolonaslednikom Haakonom , naj bi žensko napadel, ta pa je zaradi pretresa možganov pristala v bolnišnici. Kot je za norveške medije potrdila policija, so v primeru že aretirali moškega, ki naj bi bil kriv napada, a so ga pozneje izpustili iz pridržanja.

"Policisti so obravnavali prijavo nasilnega vedenja v nočnih urah v enem od stanovanj v Olsu. Aretiran je bil moški v 20. letih, iz pripora pa je bil izpuščen dan pozneje. Ponesrečenko so oskrbeli, za zdaj pa nimamo podatkov, ali je utrpela hujše poškodbe," je v izjavi za enega od norveških medijev sporočila norveška policija.

Mariusova mama, princesa Mette-Marit, je zaradi neljubega incidenta opustila odhod v Pariz na olimpijske igre in ostala na Norveškem, zato so njenega moža med spremljanjem tekem v atletiki, na tribunah opazili samega. "Princesa je začasno preložila potovanje in upa, da bo lahko odšla pozneje," so sporočili iz palače.

Marius nima kraljevega naziva in ni v vrsti za prestol, leta 2017 pa je norveška kraljeva družina v izjavi sporočila, da se v javnosti ne bo pojavljal, zato naj javnost spoštuje njegovo zasebno življenje.