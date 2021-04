Sin pevke Alicie Keys podedoval njen glasbeni talent

Pevka Alicia Keys je s sledilci na svojem Instagramovem profilu delila prisrčen video, v katerem je skupaj z desetletnim sinom Egyptom zapela pesem Sweet Dreams (Are Made Of This) skupine Eurythmics, medtem ko jo je sin spremljal tudi na klavirju. "Obožujem biti del njegovega učenja in obožujem biti njegova spremljevalna pevka," je zapisala pod video.