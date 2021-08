Sin pevke Gwen Stefani praznoval 13. rojstni dan

Drugi sin zvezdnice Gwen Stefani je star 13 let. Pevka je ob tej priložnosti na družbenem omrežju s svojimi oboževalci delila fotografijo, na kateri so nasmejani vsi trije sinovi in novopečeni mož, Blake Shelton . 51-letnica je delila tudi fotografije Zume , ko je bil še dojenček.

Zumi pa je čestital tudi njegov oče, ki je prav tako na družbenem omrežju Instagram delil nekaj sinovih fotografij. 55-letnik je delil tudi video, na katerem je Zuma ob boksarski vreči v obliki človeške postave, ob videu pa v šali zapisal: "Moj deček je dopolnil 13 let. Fantje so najpomembnejši del mojega življenja – hvala, da prinašate luč v moje življenje – mesto varnostnika je prav tako na voljo."

Gwen in Blake sta se pred dobrim mesecem poročila na ranču v Oklahomi. Poroko sta dolgo in skrbno načrtovala, prisotni pa so bili tudi vsi trije Gwenini sinovi. Poročni certifikat celo dokazuje, da sta se Kingston in Zuma podpisala na mesto za priče. Blaka in fante povezujejo tesne vezi, vse odkar sta z Gwen leta 2016 začela razmerje, očim pa je že večkrat z naklonjenostjo spregovoril o fantih.