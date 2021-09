Sin pokojne Naye Rivera dopolnil šest let

Mali Josey , ki je lani poleti ostal brez svoje mamice, ki je umrla v tragični nesreči na jezeru, je očku pred kamero poziral s šestimi prstki v zraku in tako jasno sporočil, da je dopolnil šest let.

Ryan Dorsey je minulo nedeljo, 19. septembra, proslavil sinov šesti rojstni dan. "Josey je star šest let!" je 38-letni igralec zapisal pod objavo na Instagramu in med drugim dodal: "Moj ljubki, pametni, sijajni fant, vsak dan je darilo, vsak dan te imam bolj rad in tako sem ponosen, da te lahko kličem moj sin."

Od Nayine smrti malček živi z očetom in teto Nickaylo Rivera . Josey se "rad zabava" in "poje na ves glas" , je 26-letna Nickayla dejala julija v oddaji Good Morning America .

Yolanda Previtire, Nayina mama, je v isti oddaji povedala, da Josey eno leto po igralkini tragični smrti "pogreša mamo" in se pogosto "spominja njunega skupnega življenja". "Skoraj tako je, kot da bi čutila drug drugega in drug drugega spodbujala. Josey me je že tolikokrat spodbudil. On je v oporo nam in enako smo mi njemu," pravi Yolanda, ki dodaja, da je Josey "fantovska različica" Naye v vseh pogledih ter da si z mamico deli težnjo po dogodivščinah v življenju in trdoživost.

Istega meseca pa je Nayin oče George Rivera za Entertainment Tonight o svojem vnuku povedal slednje: "Nickayla in Ryan res opravljata odlično delo," je pojasnil. "Z njim ravnamo in se pogovarjamo tako, kot da je 5-letnik, ki se bliža 6. letu starosti. Nič ni drugače, toda ko želi govoriti o svoji mami, se o njej tudi pogovarjamo. Odrašča in se zelo dobro spopada z vsem tem."