Sin pokojnega Payna edini dedič 25-milijonskega premoženja

Sodni dokumenti, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ , potrjujejo, da je bil devetletni Bear Payne imenovan za edinega upravičenca zapuščine očeta Liama Payna , ki je tragično umrl 16. oktobra 2024 v hotelu v Argentini.

Bear, rojen Paynu in pevki Cheryl Cole marca 2017, je podedoval 29 milijonov dolarjev oziroma 25 milijonov evrov. Čeprav je nekaj sredstev na voljo za uporabo že zdaj, bo večina shranjena v skrbniškem skladu, dokler ne dopolni 18 let.

Pokojni pevec, ki je zasebnost sina skrbno skrival pred radovednimi očmi javnosti, je leta 2018 reviji People razkril, da je od nekdaj želel biti mlad oče. "Ampak res nisem pričakoval, da bom kdaj prišel do sem. Ko sem doma, sem oče. Potem, ko delam, vidim vse te nore stvari."

O starševstvu je povedal še: "Tako hitro mine. Ko se je rodil, je bil že ogromen. Šel sem mimo dojenčka v parku in si mislil: 'Moj ni bil nikoli tako majhen!' Vedno je bil ogromen. Gledam ga in se sprašujem: 'Kam je že šel moj mali dojenček?' Hodi po hiši in se pretvarja, da je njegov medvedek telefon. Super je. In zelo zabaven. Rad preživljam čas z njim."