Sin pokojnega Payna edini dedič 25-milijonskega premoženja

Sodni dokumenti, do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, potrjujejo, da je bil devetletni Bear Payne imenovan za edinega upravičenca zapuščine očeta Liama Payna, ki je tragično umrl 16. oktobra 2024 v hotelu v Argentini.
Bear, rojen Paynu in pevki Cheryl Cole marca 2017, je podedoval 29 milijonov dolarjev oziroma 25 milijonov evrov. Čeprav je nekaj sredstev na voljo za uporabo že zdaj, bo večina shranjena v skrbniškem skladu, dokler ne dopolni 18 let.
Pokojni pevec, ki je zasebnost sina skrbno skrival pred radovednimi očmi javnosti, je leta 2018 reviji People razkril, da je od nekdaj želel biti mlad oče. "Ampak res nisem pričakoval, da bom kdaj prišel do sem. Ko sem doma, sem oče. Potem, ko delam, vidim vse te nore stvari."
O starševstvu je povedal še: "Tako hitro mine. Ko se je rodil, je bil že ogromen. Šel sem mimo dojenčka v parku in si mislil: 'Moj ni bil nikoli tako majhen!' Vedno je bil ogromen. Gledam ga in se sprašujem: 'Kam je že šel moj mali dojenček?' Hodi po hiši in se pretvarja, da je njegov medvedek telefon. Super je. In zelo zabaven. Rad preživljam čas z njim."
One Direction je bila izjemno priljubljena britansko-irska fantovska skupina, ustanovljena leta 2010 v britanski različici šova X Factor. Skupina, ki so jo sestavljali Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson in Zayn Malik, je postala globalni fenomen in ena najbolje prodajanih glasbenih skupin vseh časov. Njihov uspeh je zaznamoval začetek nove dobe v pop glasbi, saj so s pomočjo družbenih omrežij in predane baze oboževalcev dosegli rekordno prodajo albumov in razprodane svetovne turneje, s čimer so ponovno obudili zanimanje za koncept fantovskih skupin.
Skrbniški sklad ali 'trust' je pravni instrument, s katerim premoženje upravlja tretja oseba, imenovana skrbnik, v korist upravičenca, v tem primeru mladoletne osebe. Namen takšnega sklada je zaščita premoženja, dokler dedič ne doseže določene starosti ali ne izpolni določenih pogojev. Skrbnik ima dolžnost, da premoženje upravlja odgovorno in v skladu z željami zapustnika, s čimer se prepreči nenadzorovano trošenje sredstev, preden je dedič dovolj zrel za samostojno upravljanje z velikim finančnim kapitalom.
Girls Aloud je bila vplivna britanska dekliška skupina, ustanovljena leta 2002 v televizijskem šovu Popstars: The Rivals. Skupina, katere članica je bila tudi Cheryl Cole, je v svojem desetletnem delovanju dosegla številne uspehe na glasbenih lestvicah in postala ena najbolj prepoznavnih skupin v Združenem kraljestvu v tistem obdobju. Znane so bile po svojem edinstvenem glasbenem slogu, ki je združeval pop in elektronsko glasbo, ter po svojem vplivu na britansko pop kulturo zgodnjih 2000-ih let.
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