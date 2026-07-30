Sin pokojnega režiserja zaradi nasilnega incidenta v zaporu discipliniran

Nick Reiner je bil med čakanjem, da ga iz kopalnice po tuširanju pospremijo nazaj do njegove celice, zaradi zelo nasilnega vedenja do paznikov discipliniran. "Bil je uporniški, izjemno nasilen, zelo žaljiv, ni želel upoštevati pravil in ni sledil navodilom," je za People povedal vir, ki je dodal: "Kričal je, se nespoštljivo vedel in žalil druge."

Nicku Rinerju zaradi umora staršev grozi smrtna kazen ali dosmrtni zapor brez možnosti pritožbe. FOTO: Profimedia

Kot je opisal vir, se je incident zgodil, ko se je Reiner stuširal in se preoblekel v sveža zaporniška oblačila. Vznemirilo naj bi ga, da se pazniki niso takoj vrnili, da bi ga pospremili nazaj do njegove celice, saj naj bi se morali odzvati na klic, ker je drug jetnik vzel prevelik odmerek drog. "Postal je zelo nepotrpežljiv. Bil je razburjen, ker se ni nihče takoj vrnil ponj. Ker je trajalo predolgo, je postal jezen," je nadaljeval vir, ki je razkril, da so morali poklicati okrepitve, da so Nicka umirili. Med izbruhom naj ne bi postal fizično agresiven, je še dodal vir, zato je dobil pisni opomin, za pet dni pa je izgubil tudi nekaj privilegijev, kot so telefonski klici in obiski.

32-letnik je pridržan v posebni enoti zapora, kjer je pod nadzorom zdravniškega osebja in s poostrenimi varnostnimi ukrepi. Kot je nedavno povedal vir blizu družine Reiner, naj bi Nick v zaporu vidno hiral, kar naj bi bila posledica zdravil, ki jih mora jemati. "Že več let z njim ni vse v redu, kljub temu pa je imel svoj karakter. Sedaj pa je kot blebetajoč otrok, ki ne ve, kaj se dogaja. Je tako slabo, da se z njim niti odvetniki ne morejo pogovarjati," je povedal vir. Nicka so aretirali 14. decembra 2025, kmalu zatem, ko so njegova starša našli do smrti zabodena na njunem domu. Obtožen je dveh umorov prve stopnje. Če bo spoznan za krivega, mu grozi smrtna kazen ali dosmrtna ječa brez možnosti pritožbe.