Sin Priscille Presley o odvisnosti s fentanilom: Mama mi je pomagala

"S heroinom bi trajalo približno šest do osem ur, s fentanilom pa moraš to narediti vsakih 45 minut, drugače začneš zbolevati," je dejal za The Sun in o svojem okrevanju dodal še: "Mama mi je pomagala, bil sem nerazpoložen, bil sem neuporaben. Pomagala mi je narediti vse."

Družino Presley so v preteklosti že prizadele različne oblike odvisnosti. Vnuk Priscille Presley Ben Keough – sin Garibaldijeve pokojne polsestre Lise Marie in brat igralke Riley– si je leta 2020 vzel življenje pri 27 letih po boju z odvisnostjo. Po rezultatih obdukcije so v njegovem telesu našli kokain in alkohol.