Sin Priscille Presley prek spleta zbira denar za peč za peko pic

Navarone Garibaldi Garcia , 39-letni sin Priscille Presley , se je znašel v središču javne razprave, potem ko je na platformi GoFundMe sprožil kampanjo za zbiranje denarnih sredstev. Njegov cilj je zbrati okoli pet tisoč evrov, da bi lahko kupil peč za peko pic, ki bi jih pekel kar na svojem dvorišču. Čeprav bi marsikdo pričakoval, da bo potomec slavne družine finančno podprt s strani svojih staršev, se je Garcia odločil za drugačno pot. Ta poteza pa je sprožila val kritik na družbenih omrežjih, kjer so se mnogi spraševali, zakaj glasbenik preprosto ne prosi svoje premožne matere za pomoč, namesto da se obrača na javnost.

Garcia, ki se ukvarja z glasbo, je kasneje poudaril, da status zvezdniškega potomca ne pomeni avtomatičnega bogastva ali neodgovornega ravnanja z denarjem. Pojasnil je, da ima tako kot vsi ostali svoje položnice in strogo določen mesečni proračun. "Prepričan sem, da bom moral to še velikokrat razložiti nevednim ljudem, ki mislijo, da bi moral 'prositi mamo' ali da imam veliko denarja," je med drugim kmalu po objavi kampanje zapisal na svojem Instagram profilu. Po njegovih besedah bi hitro bankrotiral, če bi v vsako svojo idejo vložil ves kapital brez zunanje podpore ali premišljenega varčevanja. Poleg tega je izpostavil, da sam že redno donira sredstva za različne namene, vključno s pomočjo brezdomcem.

Glasbenik je prav tako dodal, da kampanja ni namenjena celotnemu financiranju projekta, temveč le kritju razlike, ki je sam trenutno ne more pokriti. Sam naj bi namreč vložil približno tri tisoč evrov, za ostali denar pa sedaj prosi tiste, ki si to lahko privoščijo, sam pa bi jim v zameno ponudil brezplačno pico.

Priscilla Presley, danes stara 81 let, je Navarona dobila v dolgoletni zvezi s scenaristom Marcom Garibaldijem, s katerim je bila med letoma 1984 in 2006. Navarone je polbrat pokojne Lise Marie Presley, edine hčerke Elvisa Presleyja, ki je januarja 2023 umrla zaradi zapletov po bariatrični operaciji.