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Sin Priscille Presley prek spleta zbira denar za peč za peko pic

Los Angeles, 14. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Navarone Garibaldi Garcia

Navarone Garibaldi Garcia, sin Priscille Presley, se je znašel pod plazom kritik, ker za zagon svoje nove podjetniške ideje z organskimi picami sredstva zbira kar prek platforme GoFundMe. Družina Presley je že desetletja pod drobnogledom javnosti, skoraj vsaka njihova osebna ali finančna odločitev pa tako pritegne ogromno pozornosti.

Navarone Garibaldi Garcia, 39-letni sin Priscille Presley, se je znašel v središču javne razprave, potem ko je na platformi GoFundMe sprožil kampanjo za zbiranje denarnih sredstev. Njegov cilj je zbrati okoli pet tisoč evrov, da bi lahko kupil peč za peko pic, ki bi jih pekel kar na svojem dvorišču. Čeprav bi marsikdo pričakoval, da bo potomec slavne družine finančno podprt s strani svojih staršev, se je Garcia odločil za drugačno pot. Ta poteza pa je sprožila val kritik na družbenih omrežjih, kjer so se mnogi spraševali, zakaj glasbenik preprosto ne prosi svoje premožne matere za pomoč, namesto da se obrača na javnost.

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Garcia, ki se ukvarja z glasbo, je kasneje poudaril, da status zvezdniškega potomca ne pomeni avtomatičnega bogastva ali neodgovornega ravnanja z denarjem. Pojasnil je, da ima tako kot vsi ostali svoje položnice in strogo določen mesečni proračun. "Prepričan sem, da bom moral to še velikokrat razložiti nevednim ljudem, ki mislijo, da bi moral 'prositi mamo' ali da imam veliko denarja," je med drugim kmalu po objavi kampanje zapisal na svojem Instagram profilu. Po njegovih besedah bi hitro bankrotiral, če bi v vsako svojo idejo vložil ves kapital brez zunanje podpore ali premišljenega varčevanja. Poleg tega je izpostavil, da sam že redno donira sredstva za različne namene, vključno s pomočjo brezdomcem.

Glasbenik je prav tako dodal, da kampanja ni namenjena celotnemu financiranju projekta, temveč le kritju razlike, ki je sam trenutno ne more pokriti. Sam naj bi namreč vložil približno tri tisoč evrov, za ostali denar pa sedaj prosi tiste, ki si to lahko privoščijo, sam pa bi jim v zameno ponudil brezplačno pico.

Priscilla Presley, danes stara 81 let, je Navarona dobila v dolgoletni zvezi s scenaristom Marcom Garibaldijem, s katerim je bila med letoma 1984 in 2006. Navarone je polbrat pokojne Lise Marie Presley, edine hčerke Elvisa Presleyja, ki je januarja 2023 umrla zaradi zapletov po bariatrični operaciji.

Razlagalnik

Priscilla Presley, rojena Priscilla Ann Wagner, je postala svetovno znana kot žena legendarnega glasbenika Elvisa Presleyja. Spoznala sta se leta 1959 v Nemčiji, kjer je Elvis služil vojaški rok, poročila pa sta se leta 1967 v Las Vegasu. Po ločitvi leta 1973 je Priscilla uspešno zgradila lastno kariero kot igralka in poslovna ženska, med drugim je igrala v priljubljeni seriji Dallas in pomagala upravljati zapuščino Elvisa Presleyja, s čimer je posestvo Graceland postalo ena najbolj obiskanih turističnih točk v ZDA.

GoFundMe je ena najbolj znanih spletnih platform za množično financiranje (crowdfunding), ki posameznikom, skupinam in organizacijam omogoča zbiranje denarja za različne namene. Uporabniki ustvarijo kampanjo, v kateri opišejo svoj projekt, osebno stisko ali humanitarno akcijo, nato pa prek družbenih omrežij in spleta prosijo širšo javnost za prostovoljne prispevke. Platforma deluje na principu transparentnosti, kjer donatorji vidijo, koliko denarja je že zbranega in kakšen je ciljni znesek, pri čemer GoFundMe običajno zaračuna majhen odstotek od zbranih sredstev za vzdrževanje storitve.

Marco Garibaldi je italijansko-ameriški scenarist, producent in podjetnik, ki je najbolj znan po svoji dolgoletni zvezi s Priscillo Presley. S Priscillo sta bila par več kot dve desetletji, od leta 1984 do 2006, in v tem času sta se leta 1987 razveselila rojstva sina Navarona. Garibaldi se je v svoji karieri ukvarjal predvsem s filmsko in televizijsko produkcijo, ustanovil pa je tudi lastno produkcijsko podjetje, imenovano Godfather Entertainment.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Navarone Garibaldi Garcia Priscilla Presley zvezdniški otroci picerija

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