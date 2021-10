Sin Reese Witherspoon dopolnil 18 let

Deacon, sin nekdanjega igralskega para Reese Witherspoon in Ryana Philippeja, je praznoval 18. rojstni dan. Njegova starša in nekdanja zakonca sta ta posebni mejnik obeležila tudi na Instagramu, kjer sta objavila utrinke s praznovanja, ponosna mamica pa je delila tudi nekaj spominov.

icon-expand Reese Witherspoon z otrokoma in možem Jimom Tothom FOTO: AP

45-letna Reese Witherspoon in dve leti starejši Ryan Philippe sta se oglasila na Instagramu z namenom, da sta svojemu sinu zaželela vse najboljše ob 18. rojstnem dnevu. 47-letni Ryan je delil tudi črno-belo družinsko fotografijo s praznovanja, medtem ko je slavljenec dneva v svojo objavo objavil podobno, barvno fotografijo, na kateri pozira s staršema.

Reese in Deacon sta za to priložnost nosila črna oblačila, Ryan pa na fotografiji nosi bež srajco, pred njimi pa se na slavnostni mizi bohoti velika okrogla rojstnodnevna torta, na kateri je številka 18. Oba starša sta se svojemu sinu poklonila s čustvenimi zapisi ob pomembni prelomnici njegovega življenja. "Vse najboljše za 18. rojstni dan našemu čudovitemu, pametnemu, nadarjenemu in skrbnemu sinu. Ti si prava svetloba na tem svetu in vsi, ki te poznajo, te imajo neizmerno radi. Imava srečo, da sva tvoja starša. Rad te imam," je Ryan zapisal v svojem zapisu, preden je pohvalil svojo nekdanjo ženo Reese in omenil, da se mu zdi, da sta se v starševski vlogi odrezala "precej dobro".

Medtem pa je Reese delila kup različnih fotografij Deacona skozi različna obdobja v življenju in obujala spomine in pokazala, kako ne more verjeti, kako zelo je odrasel. "Nekoč si je izmenjeval kartice Pokemonov, prepeval pesmi Bruna Marsa in se igral ameriškega bojevnika na dvorišču. Kot bi mignil, je zdaj višji od mene, družini pripravlja zrezke na žaru in ustvarja svojo glasbo s svojimi najboljšimi prijatelji," je zapisala zvezdnica.

