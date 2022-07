Sin Reese Witherspoon in Ryana Phillippeja s prvo vlogo v seriji

Deacon Phillippe stopa po poti slavnih staršev. 18-letnik se bo premierno preizkusil kot igralec, to bo storil z vlogo v seriji Never Have I Ever. Sin Reese in Ryana, ki sta se razšla leta 2006, se tako podaja pred kamere, čeprav je njegova prva ljubezen glasba.

18-letni sin Reese Witherspoon in Ryana Phillippeja bo nastopil v seriji, to pa bo zanj prva večja vloga. Deacon Phillipe bo svoje veščine premierno pokazal v tretji sezoni seriji Never Have I Ever, kjer bo prevzel gostujočo vlogo, ta pa se bo ponovila v več epizodah. Znano je, da se bo njegov lik imenoval Parker. Pod serijo se podpisuje Mindy Kaling. icon-expand 18-letni Deacon Phillippe FOTO: Profimedia Potomec hollywoodskega para, ki je svojo skupno pot sklenil leta 2006, si je prvo vlogo prislužil samo nekaj tednov po tem, ko je zaključil srednješolsko izobraževanje, na slovesnosti pa sta bila prisotna tudi oba starša. Deacon je v prostem času zelo predan tako glasbi kot igri, pri čemer upa na uspešno kariero v svetu zabavne industrije. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right 46-letna Reese in leto starejši nekdanji soprog razhodu navkljub otroka vzgajata v prijateljskem duhu. V času zveze se jima je rodila tudi sedaj 22-letna Ava. Zvezdnika filma Podle igre sta se podružila ob mnogih priložnostih, pred časom sta skupaj proslavila tudi Deaconov 18. rojstni dan, Phillippe pa je lepi družinski trenutek objavil na družbenih omrežjih. Tako Witherspoonova kot Phillipe sta se po razhodu znova zaljubila, z novimi partnerji pa se razveselila tudi otrok. Reese ima s soprogom Jamesom Tothom 9-letno hčer Tennessee, Ryan pa z Alexis Knapp, s katero se je v tem času že razšel, 11-letno Kai.