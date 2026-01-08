Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sin Roba Reinerja se še ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti

Los Angeles, 08. 01. 2026 16.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Družina Reiner

Nick Reiner, ki je obtožen umora očeta režiserja in igralca Roba Reinerja in matere Michele Singer Reiner, se na sredinem sodnem zaslišanju v Los Angelesu ni izrekel o krivdi, poročajo ameriški mediji. V sredo ga je tudi zapustil odvetnik Alan Jackson, ki ga je nadomestil odvetnik po službeni dolžnosti. Naslednje zaslišanje bo 23. februarja.

"Okoliščine mimo našega nadzora narekujejo, da več ne moremo nadaljevati obrambe Nicka. Vendar pa smo po tednih preiskave ugotovili, da je Nick Reiner po zakonih Kalifornije nedolžen in to lahko napišete," je novinarjem v sredo pred sodiščem povedal Alan Jackson, a podrobnosti ni razkril.

Alan Jackson
Alan Jackson
FOTO: AP

Dejal je, da iz pravnih in etičnih razlogov ne more povedati, zakaj je odstopil od obrambe 32-letnega Nicka Reinerja, ki ga obtožnica bremeni, da je 14. decembra na njunem domu iz doslej še neznanih razlogov z nožem ubil oba starša.

Nekdanji tožilec okrožja Los Angeles Jackson je v zadnjih letih med drugim branil Harveyja Weinsteina, Kevina Spaceyja in Karen Read.

rob reiner nick reiner sodišče

V katerega soigralca je bila 'zatreskana' Helen Mirren?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
dominvrt
Portal
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445