Sin Roba Reinerja se še ni izrekel o krivdi ali nedolžnosti

"Okoliščine mimo našega nadzora narekujejo, da več ne moremo nadaljevati obrambe Nicka. Vendar pa smo po tednih preiskave ugotovili, da je Nick Reiner po zakonih Kalifornije nedolžen in to lahko napišete," je novinarjem v sredo pred sodiščem povedal Alan Jackson , a podrobnosti ni razkril.

Dejal je, da iz pravnih in etičnih razlogov ne more povedati, zakaj je odstopil od obrambe 32-letnega Nicka Reinerja, ki ga obtožnica bremeni, da je 14. decembra na njunem domu iz doslej še neznanih razlogov z nožem ubil oba starša.

Nekdanji tožilec okrožja Los Angeles Jackson je v zadnjih letih med drugim branil Harveyja Weinsteina, Kevina Spaceyja in Karen Read.