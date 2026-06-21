Sin Roda Stewarta na nogometnem prvenstvu navijal za Hrvate

Liam Stewart , sin legendarnega Roda Stewarta , si je s svojo ženo Nicole , Američanko hrvaških korenin, v Dallasu ogledal tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri so se naši južni sosedje pomerili z Anglijo.

Snaha Roda Stewarta je po tekmi na družbena omrežja objavila galerijo fotografij z dogodka, ki ji bo za vedno ostal v spominu, in zapisala: "Doživeti gol na svetovnem prvenstvu skupaj z mojimi Hrvati je bilo uresničenje sanj! Obožujem našo državo, obožujem naš ponos in obožujem naše fante!! Najboljših 48 ur v Dallasu."

Sin britanske legende se je s svojo izbranko pred dvema letoma poročil v Dubrovniku, kjer je goste zabavala Klapa Kaše in Željko Barač na saksofonu, pozneje pa so zaplesali še na ritme DJ-ja. Ob izteku večera je svate na poroki presenetil tudi priljubljeni pevec Petar Grašo.