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Sin Roda Stewarta na nogometnem prvenstvu navijal za Hrvate

Dallas, 21. 06. 2026 15.23 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
E.K.
Liam in Nicole Stewart

Sin Roda Stewarta, Liam Stewart, se je s svojo ženo, ki ima hrvaške korenine, udeležil nogometne tekme svetovnega prvenstva v Dallasu, kjer je strastno navijal za hrvaško reprezentanco v dvoboju proti izbrani vrsti Anglije, ki je naše južne sosede v napetem dvoboju naposled tudi premagala.

Liam Stewart, sin legendarnega Roda Stewarta, si je s svojo ženo Nicole, Američanko hrvaških korenin, v Dallasu ogledal tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri so se naši južni sosedje pomerili z Anglijo.

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Snaha Roda Stewarta je po tekmi na družbena omrežja objavila galerijo fotografij z dogodka, ki ji bo za vedno ostal v spominu, in zapisala: "Doživeti gol na svetovnem prvenstvu skupaj z mojimi Hrvati je bilo uresničenje sanj! Obožujem našo državo, obožujem naš ponos in obožujem naše fante!! Najboljših 48 ur v Dallasu."

Sin britanske legende se je s svojo izbranko pred dvema letoma poročil v Dubrovniku, kjer je goste zabavala Klapa Kaše in Željko Barač na saksofonu, pozneje pa so zaplesali še na ritme DJ-ja. Ob izteku večera je svate na poroki presenetil tudi priljubljeni pevec Petar Grašo.

Liam Stewart Nicole Stewart Rod Stewart nogometno prvenstvo Hrvaška

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KOMENTARJI4

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jajek
21. 06. 2026 16.44
Naša Melania bi tudi navijala za Slovenijo, če bi bili na SP.
Odgovori
0 0
Racional-ec
21. 06. 2026 16.27
Noro ej, norooo 😂😂😂
Odgovori
+0
1 1
gullit
21. 06. 2026 15.40
Tudi oče ni navijal za Anglijo, za škota se to ne spodobi.
Odgovori
+2
2 0
mentorhercul
21. 06. 2026 15.36
Koker žena reče.
Odgovori
+2
2 0
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