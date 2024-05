Sin Roda Stewarta se bo do oltarja sprehodil v Dubrovniku

Glasbenikov sin Liam Stewart in njegova zaročenka Nicole Artukovich sta se namreč odločila, da se bosta poročila prav na Hrvaškem. Za izmenjavo poročnih zaobljub si je dolgoletni par izbral prečudoviti Dubrovnik, kjer sta, po objavah na Instagramu sodeč, nedavno uživala na plaži in praznovala prvi rojstni dan svojega sina. Po poročanju Dubrovniškega glasnika se bosta poročila v jezuitski cerkvi svetega Ignacija. Nato bo sledila pogostitev gostov na Lovrjencu.

In zakaj sta zvezdnika izbrala prav omenjeno mesto? Nicolini starši so se pred leti prav iz Dubrovnika preselili v Združene države Amerike. Rodova bodoča snaha ima torej hrvaške korenine, zanimivo pa je tudi dejstvo, da je poročno obleko izbrala v Zagrebu. Obleko je našla v salonu Le Concept by Alex priznane hrvaške modne oblikovalke Aleksandre Dojčinović .

Zaljubljenca sta v zvezi že 13 let, spoznala pa sta se v šolskih klopeh na srednji šoli v Kaliforniji. 12. maja lani sta se razveselila svojega prvega otroka, ki sta mu izbrala ime Louie Mark Roderick Stewart. "Dobrodošel fant, rad te imam. Američan, Britanec, Hrvat, Kivi," je takrat novico o naraščaju delil Liam in tako razkril, da ima malček po njem britanske in novozelandske korenine, po mami pa hrvaške in ameriške.