Sin Roda Stewarta se ločuje, sestaja se z nekdanjo partnerko Charlieja Sheena

Zakon Seana Stewarta je imel kratek rok trajanja, saj se par po letu dni že ločuje. 43-letnik je po poročanju ameriških medijev že našel novo ljubezen z nekdanjim dekletom igralca Charlieja Sheena , Julio Stambler . Sin britanskega pevca Roda Stewarta in njegova žena naj bi že več mesecev živela ločeno, so za Daily Mail razkrili viri blizu para, ki se je zaročil na valentinovo leta 2023, le nekaj ur pozneje pa sta se poročila v Las Vegasu.

"Tako dolgo jima je šlo dobro, v začetku leta pa so se zadeve sfižile," je za tabloid povedal vir blizu zakoncev in dodal: "Spoznala sta, da nista prava drug za drugega, saj sta se prepirala za vsako malenkost. Sestaja se s svetlolaso lepotico, s katero sta se zelo ujela. Je uspešna in zelo neodvisna," je še povedal in razkril, da gresta pogosto na zmenke v Malibuju.