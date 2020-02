Sin Shaquilla O'Neala s tetovažo počastil spomin na pokojnega Kobeja Bryanta

O'Neal je fotografijo nove tetovaže in utrinek s tetoverske mize delil na svojem uradnem Twitterjevem profilu in v svoji Instagramovi zgodbi.

Številki 8 in 24 je nosil pokojni košarkar, zdaj pa živita naprej na Shareefovi novi tetovaži. Na slednji lahko vidimo tudi besede 'Mamba Mentality' (mentaliteta Mambe) in Kobeja, ki meče na koš.

Nogo 20-letnega Shareefa O'Neala , sina košarkarske zvezde Shaqa , zdaj krasi velika tetovaža, s katero se je poklonil pokojnemu Kobeju Bryantu . Slednji je bil njegov vzornik, mentor in predvsem prijatelj, o katerem je O'Neal v ganljivem zapisu dejal:''Vedno si želel, da bi bil jaz najboljši ... Vedno si poskrbel, da sem bil srečen, moje potrebe pa si postavljal pred svoje. V najinih skupnih trenutkih sem se počutil 'velikega'. 8/24 rad te imam, hvala ti, pogrešam te.''

Kmalu zatem, ko je v javnosti odjenila pretresljiva vest, da je Bryant skupaj s 13-letno hčerko Giannoumrl v helikopterski nesreči, je Shareef na svojem Instagramovem profilu pokazal sporočila, ki jih je v preteklosti izmenjal s pokojnikom ter poleg zapisal: ''Med ponovnim branjem teh sporočil mi tečejo solze ... Tudi, ko sem bil najbolj na tleh, si se potrudil in vsakič preveril, kako sem ... Zaradi tega te resnično cenim, ker sem to takrat res potreboval ...Bil sem potrt, ker sem moral biti vsak dan v bolnišnici in mislil sem, da je moja košarkarska kariera zaključena ... Ti si privabil nasmešek na moj obraz ... Hvala ti ... Rad te imam.''