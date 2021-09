Sin slavnega igralca Simona Bakerja očeta zasenčil na plaži

52-letni avstralski igralec Simon Baker, zvezdnik serije Mentalist, je s sinom Claudom užival na plaži. Slavni oče in sin sta v trenutku pritegnila pozornost paparacev, ki so posneli nekaj fotografij, 22-letnik pa je več kot očitno nasledil očetove dobre gene.

icon-expand 22-letni Claude je podedoval očetove dobre gene. FOTO: Profimedia

Simon Baker, ki ima z nekdanjo ženo Rabecco Rigg, s katero sta se razšla letos, tri otroke, je minuli vikend užival na plaži. Medtem ko zvezdniku pri 52 letih ne manjka oboževalk, mu bo te nedvomno kmalu začel krasti njegov 22-letni sin Claude, ki je več kot očitno od staršev podedoval dobre gene. Simon Baker se trenutno mudi v svoji rodni Avstraliji, kjer je izkoristil lepo vreme in se s sinom družil na plaži Bronte. Čeprav sta verjetno upala, da bosta ostala neopažena, so ju paparaci prepoznali in spretno posneli nekaj fotografij. V objektiv so ju ujeli tudi v trenutku, ko sta se ravno odpravljala iz vode. Na eni od fotografij pa je jasno, da sta se več kot očitno zabavala in uživala v družbi drug drugega, saj sta imela nasmeh do ušes.

icon-expand Simon Baker in sin Claude na plaži v Avstraliji. FOTO: Profimedia

Mimogrede, Simon in njegova bivša žena Rebecca imata poleg Clauda še dva otroka, 20-letnega Harryja in 28-letno Stello. Par je bil poročen 23 let, novica o njuni ločitvi pa je javnost presenetila v začetku leta 2021.