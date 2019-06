Sin slavnega rokerja: Zdaj sem Hrvat

Slavna družina se je pred dnevi vkrcala na 60-metrsko luksuzno jahto v hrvaškem obmorskem mestu Cavtat, pot pa jih je vodila do Dubrovnika, Korčule in Hvara, kjer so še posebej vzbudili pozornost domačinov. 57-letni roker je v restavracijo Garifulprišel s 56-letno ženo Dorotheo Hurleyter s sinovoma, 15-letnim Romeom in 17-letnim Jacobom, ki so večer preživeli v lepem ambientu. Jacob je bil namreč tako zelo navdušennad njihovo okusno hrano, da je restavracijo priporočil svojim sledilcem na Instagramu. ''Jejte v Garifulu,'' je zapisal pod eno od objavljenih fotografij.