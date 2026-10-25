Alexander Skarsgård je na premieri svojega novega filma Wicker v Los Angelesu za revijo People v šali razkril, zakaj je sprejel vlogo v videospotu za novo pesem skupine The Rolling Stones z naslovom Mr. Charm. "To sem storil predvsem zato, da bi razjezil očeta, ki je velik oboževalec Rolling Stonesov. Vso kariero sem ga poskušal narediti ljubosumnega, a me je vedno podpiral pri vsem, kar sem počel. Do zdaj mi ga še nikoli ni uspelo spraviti v ljubosumje," je povedal 50-letni igralec, sin zvezdnika Stellana Skarsgårda.

Sin Stellana Skarsgårda: V videospotu sem nastopil, da bi razjezil očeta. FOTO: Profimedia

Njegov načrt je očitno uspel. "Ko sem mu povedal, da bom nastopil v videospotu Rolling Stonesov, je bil 20 sekund tiho. Nato mi je rekel: 'Od****.' Takrat sem vedel, da mi je uspelo," se je pošalil Alexander.

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V videospotu, ki je izšel 1. oktobra, igralec nastopa v rumeni odpeti srajci, pleše in razkazuje svojo izklesano postavo. Zgodba se začne na bencinski črpalki, kjer naleti na ljudi, ki poslušajo uspešnico Start Me Up iz leta 1981.