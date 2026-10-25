Sin Stellana Skarsgårda: V videospotu sem nastopil, da bi razjezil očeta.

Alexander Skarsgård je na premieri svojega novega filma Wicker v Los Angelesu za revijo People v šali razkril, zakaj je sprejel vlogo v videospotu za novo pesem skupine The Rolling Stones z naslovom Mr. Charm. "To sem storil predvsem zato, da bi razjezil očeta, ki je velik oboževalec Rolling Stonesov. Vso kariero sem ga poskušal narediti ljubosumnega, a me je vedno podpiral pri vsem, kar sem počel. Do zdaj mi ga še nikoli ni uspelo spraviti v ljubosumje," je povedal 50-letni igralec, sin zvezdnika Stellana Skarsgårda.
Njegov načrt je očitno uspel. "Ko sem mu povedal, da bom nastopil v videospotu Rolling Stonesov, je bil 20 sekund tiho. Nato mi je rekel: 'Od****.' Takrat sem vedel, da mi je uspelo," se je pošalil Alexander.
V videospotu, ki je izšel 1. oktobra, igralec nastopa v rumeni odpeti srajci, pleše in razkazuje svojo izklesano postavo. Zgodba se začne na bencinski črpalki, kjer naleti na ljudi, ki poslušajo uspešnico Start Me Up iz leta 1981.
Alexander in njegov 75-letni oče Stellan Skarsgård sta sicer znana po šaljivem odnosu, saj se rada zbadata tudi v javnosti. Stellan, ki ima osem otrok, je večkrat poudaril, da jih pri njihovih odločitvah podpira, vendar jim nerad deli nasvete. "Če upoštevajo moj nasvet in jim uspe, je to zaradi mene. Če ga upoštevajo in jim ne uspe, pa sem kriv jaz. V vsakem primeru izgubim," je nekoč dejal. Alexander se medtem pripravlja na premiero nove fantazijske romantične komedije Wicker, v kateri igra ob Olivii Colman.
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