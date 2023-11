Sin Susan Sarandon: Prenehajte deliti posnetek, na katerem je vidno mamino oprsje

Susan Sarandon in Miles Robbins

Milesov zapis je požel nekaj zabavnih komentarjev. "To oprsje te je hranilo, imej nekaj spoštovanja," je napisal njegov sledilec, drugi pa dodal: "Sedaj ti pišeš črni seznam." Robbins je všečkal večino šaljivih odgovorov, a je imel na neki točki vsega dovolj. Ko je nekdo zapisal: "Ne moreš cenzurirati nas ali njenih naravno velikih prsi, prijatelj moj." Robbins mu je odgovoril "... dovolj imam tega."

"Resnično sem hvaležen, ko vidim, da ljudje na Twitterju branijo mojo mamo v novem obdobju McCarthyjeve črne liste. Vendar vas prosim, da prenehate deliti posnetek, na katerem ji urejajo pričesko, medtem ko je vidno njeno oprsje," je na družbenem omrežju X zapisal 31-letni Miles Robbins , sin igralke Susan Sarandon in igralca Tima Robbinsa . Na videoposnetku, ki je preplavil družbena omrežja, 77-letni zvezdnici sušijo lase, medtem ko nosi kopalni plašč in prosojen modrček.

Oboževalci so Susan podprli, potem ko je hollywoodska agencija za talente UTA z njo prekinila sodelovanje zaradi njene udeležbe in govora na propalestinskem zborovanju. V njem je zbrane med drugim spodbudila, naj še naprej podpirajo Palestino v vojni med Izraelom in Hamasom.