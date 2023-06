Sin Tine Turner pred materino smrtjo aretiran zaradi posedovanja drog

Ike Turner mlajši, sin legendarne pevke Tine Turner in Ika Turnerja, je bil le nekaj tednov pred materino smrtjo aretiran zaradi posedovanja prepovedanih drog in poseganja v dokaze, poročajo ameriški mediji. 64-letnika so policisti ustavili v zgodnjih urah 6. maja zaradi nedelujoče avtomobilske luči, ob pregledu vozila pa naj bi glasbenik skušal pogoltniti droge, ki jih je posedoval.

Ike Turner mlajši se je pred smrtjo mame Tine Turner znova znašel v težavah. 64-letnika so policisti aretirali zaradi posedovanja kokaina in drugih drog, glasbenik, ki so ga ustavili zaradi nedelujoče luči na avtomobilu, pa naj bi med rutinskim pregledom skušal pogoltniti droge, ki jih je takrat posedoval. "Droge, ki jih je posedoval, je skušal pogoltniti, preden bi mu jih policist zasegel," je v policijskem poročilu zapisal stotnik Q.T. Arendell s policijskega oddelka Alvin.

icon-expand Ike Turner s sinom Ikom mlajšim na podelitvi nagrad grammy. FOTO: Profimedia

Policija je na 64-letniku zasegla skoraj dva grama kokaina in nekaj manj kot en gram metamfetamina. Sopotnika Ika mlajšega, Jessica Salinas-Esquivel, naj bi bila prav tako obtožena posedovanja prepovedanih substanc. Ike je bil od aretacije pridržan v okrožnem zaporu Brazoria, saj ni plačal varščine v višini skoraj 64 tisoč evrov, poroča Page Six. To je bil tudi razlog, da je bil Ike 24. maja, ko je umrla njegova mati, za zapahi. Legendarna pevka je bila stara 83 let. Glasbenik je leta 2018 razkril, da s Tino nista spregovorila že dve desetletji, na njeno smrt pa se še ni odzval. Kot so za Page Six povedali viri blizu pokojne pevke, je bila njena družina šokirana zaradi smrti, saj mnogi niso vedeli, da je bila resno bolna.