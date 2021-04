Sin Toma Hanksa dobil prepoved približevanja bivšemu dekletu

V sodnem dokumentu, v katerem je zahtevana prepoved približevanja, je Parkerjeva Hanksa obtožila nasilja nad njo lani oktobra. Izpostavila je incident v New Orleansu, kjer sta bivala v enem od hotelov, medtem ko je Chet snemal serijo Your Honor. Navedla je, da naj bi v hotelski sobi njen nekdanji partner vanjo vrgel steklenico ter jo po tleh vlekel stran od vrat po tem, ko je naznanila, da gre sama na večerjo.

Chet naj bi bil do Kiane nasilen, tako fizično kot tudi verbalno. Portal TMZ je pred dnevi objavil videoposnetek, na katerem je viden prepir med nekdanjima zaljubljencema. Zmeda pa je nastala, ker Chet na videu Kiano obtožuje nasilja. A kot je zvezdnikovo nekdanje dekle povedalo, je vse skupaj laž, saj naj bi bil prav on tisti, ki je bil nasilen.

Povedala je tudi, da ji je še decembra grozil, da ji bo razstrelil možgane in da bo pokončal tudi sebe. Kiana naj bi tudi vzela svoje otroke in jih odstranila od toksičnega okolja in Cheta ter naj bi celo skrila njegovo pištolo po tem, ko ji je grozil. Tomov sin naj bi bil nasilen tudi januarja, ko mu je povedala, da je med njima konec in da ga zapušča. Takrat so sosedi poklicali policijo, ko so iz hiše slišali ženske krike.

TMZsicer poroča, da je Chet prav tako vložil tožbo zoper Kiano, saj trdi, da je ona njega napadla fizično, in ne obratno. Obtožuje jo napada, prevare in celo kraje. Trdi, da je Kiana ukradla njegovo kreditno kartico in še nekaj lastnine iz njegovega domovanja. Zadevo je komentiral tudi Chetov odvetnik Marty Singer:"Dan po tem, ko je gospod Chet gospo Kiano soočil glede kraje kreditne kartice, je ta napadla mojo stranko. Takrat ni bila sama, bila je v družbi velikega moškega, ki je imel strelno orožje. Kiana je Cheta napadla z nožem, zato se v videu vidi, da Chet krvavi. Njene trditve zoper mojo stranko so lažne, izmišljene in nikakor ne držijo."