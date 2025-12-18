Naslovnica
Sin umorjenega režiserja Roba Reinerja prvič na sodišču

Los Angeles, 18. 12. 2025 08.58 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Nick Reiner je obtožen umora staršev.

Nick Reiner, ki je obtožen umora staršev, Roba in Michele Singer Reiner, se je prvič pojavil na sodišču. 32-letniku bodo obtožnico prebrali v začetku januarja, kot je povedal njegov odvetnik, pa gre za zelo kompleksen primer, zato je treba skrbno preučiti okoliščine. Nick je sicer obtožen dveh umorov prve stopnje.

Nick Reiner se je prvič po aretaciji pojavil na sodišču. 32-letnik je obtožen umora svojih staršev, režiserja Roba Reinerja in Michele Singer Reiner, pred sodnika pa so ga pripeljali v jopiču, ki mu onemogoča, da bi se samopoškodoval, in v lisicah. Medtem ko je sedel za steklom, je ves čas zrl predse, njegov zagovornik Alan Jackson pa je zavrnil možnost dogovora s tožilstvom. Nick se bo pred sodnika vrnil 7. januarja, ko bodo prebrali obtožnico.

Rob in Michele Singer Reiner z otroki.
Rob in Michele Singer Reiner z otroki.
FOTO: Profimedia

"S tem primerom so povezana zelo, zelo zapletena in resna vprašanja, s katerimi je treba zelo previdno in premišljeno ravnati, jih preučiti, pregledati in analizirati," je pozneje v izjavi za medije povedal Nickov odvetnik.

Kot so sporočili z Okrožnega državnega tožilstva okrožja Los Angeles, je 32-letnik obtožen dveh umorov prve stopnje, tožilstvo pa namerava zahtevati zvišanje kazni zaradi posebnih okoliščin več umorov in uporabe nevarnega in smrtonosnega orožja, kar je v tem primeru nož.

Preberi še Po nasilni smrti Roba Reinerja in soproge aretirali sina

Če bo spoznan za krivega, ga zaradi posebnih okoliščin, pod katerimi obravnavajo njegov primer, lahko doleti maksimalna kazen doživljenjskega zapora brez možnosti pogojnega izpusta ali smrtna kazen. V priporu je do sojenja brez možnosti pogojnega izpusta.

Obtožen umora staršev

Zakonca Reiner so reševalci našli mrtva na njunem domu v Los Angelesu, potem ko so se odzvali na klic za nujno pomoč. Približno šest ur pozneje so policisti kot osumljenca aretirali njunega sina Nicka, ki se je v tistem času nahajal v bližini študentskega naselja ob Univerzi Južne Kalifornije.

Nick Reiner je obtožen umora staršev.
Nick Reiner je obtožen umora staršev.
FOTO: Profimedia

Okrožni tožilec okrožja Los Angeles Nathan Hochman je v izjavi za javnost povedal, da sta bila režiser in njegova žena umorjena v zgodnjih jutranjih urah. Kot so za revijo People povedali viri, naj bi se Rob in Nick večer pred tragičnim dogodkom na božični zabavi televizijskega voditelja Conana O'Briena močno sprla.

"Zaradi Nicka so bili vsi prestrašeni. Obnašal se je, kot da bi znorel. Kar naprej je vse po vrsti spraševal, ali so slavni," je povedal nekdo.

Vzrok za tragedijo še ni znan

Potencialni motiv za tragedijo v družini Reiner še ni znan in ga še preiskujejo. Nick je sicer v preteklosti že odprto spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, ki se je začela že v najstniških letih, nekaj časa pa je bil celo brezdomec.

Preberi še Umora staršev Roba in Michele obtožen sin Nick

"Poskusili so vse: dali so mu dovolj prostora, mu nudili bližino, a njegove težave so tako globoke. To je nočna mora vsakega starša," je za People povedal vir blizu družine.

Poglavja:
Na vrh Umor Vzrok
rob reiner sin umor nick reiner družinska tragedija smrt straši

