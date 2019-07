Sin Victorie in Davida Beckhama postal režiser

Brooklyn Beckham, 20-letni sin Davida Beckhama in Victorie Beckham, je režiral svoj prvi glasbeni videospot za indie pop skupino Jaws in njihov nov singel End of the World. Pri ustvarjanju in snovanju vsebine videospota je sodeloval z glasbenikom Louisom Berryjem in skupaj sta ustvarila vizualno podobo nove pesmi, ki je del svežega albuma The Ceiling.

Idejo za videospot je Brooklyn dobil na njihovem koncertu. "Na koncertu skupine Jaws sem se takoj zaljubil v pesem End of The World," je povedal Brooklyn in dodal: "Takoj me je prešinila misel, da bi naredil videospot za njihovo pesem. Ko sem spoznal frontmana skupine Connorja Schofielda in ostale člane, sem jih vprašal, ali bi bili pripravljeni sodelovati. Nad idejo so bili navdušeni in preden sem se zavedal, smo že uresničili idejo."

Pri snemanju so se vrnili h koreninam: "Pesem je zelo osebna, zato smo si ogledali prizorišča v Connorjevem domačem kraju. Imeli smo željo, da bi vključili otroke, ki trenirajo karate, ker je ta šport zelo povezan z njihovo glasbo in novim albumom." 20-letnik je bil nad izkušnjo navdušen. "Na snemanju smo se zelo zabavali in obožujem takšno delo, zato bom zelo vesel, če bom imel v prihodnost še kdaj priložnosti režirati kakšen videospot," je povedal sin zvezdniškega para.

Pevec skupine pa je pojasnil, o čem pesem pravzaprav govori: "Vsi vztrajamo v življenju, kljub vsem oviram, ki nam prekrižajo pot. Konec koncev se svet vrti in se nikoli ne ustavi."