Sin Wendy Williams razkril, da je njena demenca povezana z alkoholom

Sin voditeljice Wendy Williams je po tem, ko je njen tiskovni predstavnik javnosti sporočil, da je 59-letnica prejela diagnozo frontotemporalne demence in afazije, dejal, da naj bi bila njena zadnja diagnoza povezana z alkoholizmom. Zvezdnica se sicer spopada tudi z drugimi zdravstvenimi težavami, med drugim z Gravesovo boleznijo in limfedemom.

Kevin Hunter Jr. je v dokumentarcu v dveh delih, ki nosi naslov Where Is Wendy Williams? razkril, da je njena diagnoza frontotemporalne demence in afazije povezana s težavami z alkoholizmom. Dejal je, da je alkohol negativno vplival na predele v možganih 59-letne voditeljice.

"Izvedel sem več o tem, kaj se dogaja znotraj moje mame," je povedal 23-letnik in nadaljeval: "Zdravniki so dejali, da je toliko pila, da je to začelo vplivati na prostor v njenih možganih, zato menim, da je demenco povzročil alkohol." Zvezdnici so poškodbe možganov najprej diagnosticirali leta 2019, ko se je odpravila na zdravljenje na Floridi, a je uradno diagnozo frontotemporalne demence in afazije prejela šele leta 2023. Njena nečakinja Alex Finnie je razkrila, da je za tetino stanje izvedela leta 2022, a je sumila, da je z njo nekaj narobe, ko je začela pozabljati spomine in dejstva. "Ko sem videla teto in v stanju, v kakršnem je zdaj, z njo preživela dlje časa, sem hitro ugotovila, da ni vse normalno," je povedala v omenjenem dokumentarnem filmu in dodala: "To je srce parajoče."