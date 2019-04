Sin Willa Smitha požel negativne komentarje na račun svojega videza

''Od tako prikupnega dečka do ... tega. Wow, ne vem, kako naj sploh komentiram tvoj videz,'' ''Strah me je,'' ''Videti si kot počenec,'' so le nekateri izmed negativnih komentarjev, ki so se zvrstili pod fotografije, ki jih je na svojem Instagramu delil sin enega najbolj prepoznavnih ameriških igralcev Willa Smitha , Jaden Smith .

20-letni Jaden se je kot majhen deček javnosti približal v filmu Karate Kid, kasneje pa je še nekajkrat stopil v igralske čevlje, s čimer je razveselil mnoge oboževalce Willa Smitha, ki so upali, da bo slavni oče dobil svojega naslednika. Kljub temu, da je Jaden pokazal igralski talent, se je preusmeril v glasbene vode in postal raper. Pred kratkim je nastopil na enem največjih ameriških glasbenih festivalov Coachella Music and Arts Festival, ki se je pričel 12. aprila in bo trajal do 21. aprila. Bolj kot s samim nastopom je glasbenik presenetil s popolnoma spremenjenim slogom. In čeprav je javnost že vajena njegove uporniške plati in nekaterih kontroverznih potez, so številni tokrat s svojimi komentarji pokazali odkrito neodobravanje.