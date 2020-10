Sin Williama Levyja imel nesrečo

14-letni Christopher je v zadnjih mesecih polnil stolpce medijev zaradi neverjetne podobnosti s svojim očetom, igralcem Williamom Levyjem, ki je zaslovel z vlogami v številnih mehiških telenovelah. A tokrat je v središču pozornosti zaradi precej bolj resne zadeve.

Najstnik, ki ima na Instagramu več kot pol milijona sledilcev, se je poškodoval, in sicer se je prevrnilo vozilo za golf, v katerem se je peljal. Pri nesreči je utrpel različne poškodbe, so novico objavili v oddajiEl gordo y la flaca.

Po besedah novinarja Orlanda Segura so mladeniča s helikopterjem takoj odpeljali v bolnišnico, kjer bo operiran. Trenutno sta ob njem njegova starša William in Elizabeth, ki za zdaj še nista dala komentarja v zvezi z zdravstvenim stanjem njunega sina.

Levy in njegova izbranka Elizabeth Gutierrez sta se spoznala v resničnostnem šovu in leta 2003 postala par. V zvezi sta se jima rodila danes 14-letni Christopher Alexander in danes 10-letnaKailey Alexandra. Slavna starša se v zadnjih letih bolj posvečata vzgoji otrok kot karieri. Z otrokoma si večkrat ogledata tekme bejzbola, saj sta tako očka kot sin Christopher, ki bejzbol tudi trenira, velika ljubitelja tega športa.