Sin Williama Levyja po nesreči že v domači oskrbi

Potem ko se je na začetku meseca 14-letni Christopher, sin igralcev Williama Levyja in Elizabeth Gutiérrez, poškodoval, in sicer se je prevrnilo vozilo za golf, v katerem se je peljal, se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje. Najstnik si je v nesreči sicer huje poškodoval koleno, saj se je vozilo nanj prevrnilo. Pri nesreči je utrpel različne poškodbe, s helikopterjem pa so ga takoj pripeljali v bolnišnico, kjer so ga pred kratkim tudi operirali. Po poročanju portala People en Español je bila operacija uspešna, Christopher pa je že zapustil bolnišnico in odšel v domačo oskrbo.

Skrb njegovih staršev je bila v teh dneh še posebej velika, svojo stisko pa sta William in Elizabeth izlila tudi v zapis na Instagramu, kjer sta se zahvalila svojim sledilcem in oboževalcem za vse molitve.

"Rada te imam, moj lepi fant ... mamica in očka bosta vedno ob tebi! In to bomo premagali z božjo pomočjo!" se je na družbenih omrežjih s spodbudnimi besedami oglasila Elizabeth.

Zdaj si slavni starši prizadevajo, da bi Christopher popolnoma okreval, da bo lahko čim prej nadaljeval treninge bejzbola. Ta šport zanj ne pomeni zgolj sprostitve oziroma hobija, ampak se z njim že dlje časa tudi profesionalno ukvarja.