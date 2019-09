Sin zvezdnika zaradi stradanja pristal v bolnišnici

Hollywoodska zakonca Jada Pinkett Smith in Will Smith sta razkrila, da je imel njun sin 21-letni sin Jadenzdravstvene težave, ker se ni pravilno prehranjeval. Mladenič je namreč vegan, a prehrani ni posvečal veliko pozornosti. "Jaden je postal vegan. A ugotovila sva, da ne uživa dovolj hranilnih snovi ... Zelo je shujšal, videti je bil izčrpano. Imel je podočnjake, njegova koža je bila sivkaste barve. Bila sva zelo živčna."

Ker se je Jaden resno vrgel v glasbene vode, je ves svoj čas posvetil temu, zaradi tega pa pozabil na osnove. Redno je izpuščal obroke, poleg tega ni posvečal veliko pozornosti pestri prehrani: "Jedel sem samo dva obroka na dan, včasih celo samo enega. Preprosto se nisem spomnil na to," je dodal mladi pevec. Zaradi tega je po festivalu Coachella tudi zbolel: "Nisem se počutil dobro, bil sem videti slabo, imel sem zelo slab spanec." Ko je bil v Avstraliji, pa so stvari prišle tako daleč, da je zaradi slabosti in ponavljajoče se vrtoglavice pristal celo v bolnišnici.

Zaradi tega se je družina odločila, da je čas za intervencijo. Tako je celotna družina sedla skupaj, v pogovor so vpletli tudi strokovnjaka za prehrano in skupaj so določili nov režim prehranjevanja. Jada je še dodala, da se je njena družina že večkrat soočila z napačnim prehranjevanjem: "Vsi smo že imeli podobne težave," zato so vsi skupaj sklenili, da morajo pravilni prehrani posvečati več pozornosti.