Sin pokojnega 'lovca krokodilov' hranil istega krokodila, kot njegov oče pred 15 leti

Spomnimo, Steve Irwin je leta 2006 pri starosti 44 let umrl med snemanjem podvodnega prizora za eno izmed televizijskih oddaj. Zanj je bilo usodno bližnje srečanje z morskim bičem (vrsto skata), ki ga je zabodel neposredno v srce, zaradi česar je izkrvavel.Lovec na krokodile (The Crocodile Hunter) je bila priljubljena oddaja, ki se je pojavila v sredini devetdesetih in v kateri je Irwin nastopil v vlogi 'neustrašnega' krotitelja krokodilov in rokovanja z drugimi nevarnimi živalskimi vrstami.

Po njegovi smrti se je družina odločila, da bo nadaljevala z njegovo zapuščino in še naprej skrbela za ohranjanje divjih in ogroženih živalskih vrst po celem svetu. Leta 2018 so nastopili tudi v družinski oddaji Crickey! To so Irwinovi (Crickey! It's the Irwins). Z izrazom 'crickey' so se ravno tako poklonili pokojnemu očetu in ljubljenemu soprogu, saj je bil to eden od njegovih 'irwinizmov' oziroma lastnih besednih tvorjenk.