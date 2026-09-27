Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Sina Cindy Crawford nekaj dni po 27-letnikovi smrti upepelili

Malibu, 27. 09. 2026 13.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Presley Gerber

Pred nekaj dnevi je v ustanovi za zdravljenje odvisnosti tragično umrl Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford in poslovneža Randeja Gerberja. Kot poročajo ameriški mediji, so 27-letnika že upepelili, umrl pa naj bi zaradi prevelikega odmerka drog. Okoliščine njegove smrti še preiskujejo.

Družina Presleyja Gerberja je morala prestati še en težek korak po njegovi smrti. Le nekaj dni po njegovi smrti 20. septembra so 27-letnika upepelili, kažejo dokumenti, ki jih je prejel TMZ. Sin manekenke Cindy Crawford in poslovneža Randeja Gerberja je umrl v luksuzni ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Malibuju, ker je še isti konec tedna, ko se je prijavil na zdravljenje, tam vzel prevelik odmerek mamil.

Presley Gerber je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti.
Presley Gerber je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti.
FOTO: Profimedia

Družina naj bi žaro s Presleyjevim pepelom obdržala v svojem domu. Kot poročajo ameriški mediji, pa so pred upepelitvijo opravili tudi obdukcijo, a uradnega vzroka smrti javnosti še niso razkrili, saj naj bi mrliški oglednik še čakal na dodatne toksikološke izvide.

Kot so za TMZ povedali viri blizu družine, naj bi starša in sestra v prihodnjih dneh načrtovali manjšo spominsko slovesnost v zelo ozkem krogu, na kateri bi se poslovili od Presleyja.

Preberi še Umrl je Presley Gerber, edini sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja

Po nenadni in tragični Presleyjevi smrti naj bi bili družini v veliko oporo tudi nekateri slavni prijatelji, med njimi igralka Laura Dern in zakonca Amal ter George Clooney.

Kaj se je zgodilo?

Čeprav družina izjav ne daje, pa je v javnosti znanih vedno več podrobnosti okoliščin, ki so vodile do smrti 27-letnika. Kot so za TMZ razkrili viri, so neodzivnega Presleyja našli v njegovi sobi ustanove za zdravljenje odvisnosti, kamor naj bi se namestil le večer pred smrtjo.

Umrl naj bi zaradi srčnega zastoja, ležal pa naj bi na tleh blizu postelje. Policija okoliščine še vedno preiskuje, ali je res umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, pa naj bi pokazalo šele toksikološko poročilo, na katero še čakajo.

Preberi še Družina Cindy Crawford zaradi sinove smrti v šoku: 'Nočna mora vseh staršev'

Kot še razkrivajo viri, naj bi zdravnik, ki je zaposlen v ustanovi, Gerberju predpisal zdravljenje s ketaminom, čeprav je bil obveščen o njegovih težavah z dolgoletno odvisnostjo od opiatov in tudi ketamina. Lastnik ustanove, v kateri je umrl Gerber, naj bi medtem že ostal brez licence.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cindy crawford sin presley gerber smrt

Pierce Brosnan z družino praznoval 63. rojstni dan žene Keely

24ur.com Družina Cindy Crawford zaradi sinove smrti v šoku: 'Nočna mora vseh staršev'
24ur.com Hči Roberta De Nira: Prodali so mu tablete s fentanilom, moj sin je mrtev
24ur.com Zdravnik mlademu Gerberju kljub odvisnosti predpisoval ketamin
24ur.com Paris Hilton o smrti sina Cindy Crawford: Ne morem verjeti, da je to res
24ur.com Bobbie Jean Carter umrla zaradi zastrupitve s kombinacijo drog
24ur.com Mama, ki je po smrti moža izdala knjigo o žalovanju, kriva njegovega umora
Moskisvet.com Znan je vzrok smrti vnuka slavnega igralca
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961