Sina Cindy Crawford nekaj dni po 27-letnikovi smrti upepelili

Družina Presleyja Gerberja je morala prestati še en težek korak po njegovi smrti. Le nekaj dni po njegovi smrti 20. septembra so 27-letnika upepelili, kažejo dokumenti, ki jih je prejel TMZ. Sin manekenke Cindy Crawford in poslovneža Randeja Gerberja je umrl v luksuzni ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Malibuju, ker je še isti konec tedna, ko se je prijavil na zdravljenje, tam vzel prevelik odmerek mamil.

Presley Gerber je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti. FOTO: Profimedia

Družina naj bi žaro s Presleyjevim pepelom obdržala v svojem domu. Kot poročajo ameriški mediji, pa so pred upepelitvijo opravili tudi obdukcijo, a uradnega vzroka smrti javnosti še niso razkrili, saj naj bi mrliški oglednik še čakal na dodatne toksikološke izvide. Kot so za TMZ povedali viri blizu družine, naj bi starša in sestra v prihodnjih dneh načrtovali manjšo spominsko slovesnost v zelo ozkem krogu, na kateri bi se poslovili od Presleyja.

Po nenadni in tragični Presleyjevi smrti naj bi bili družini v veliko oporo tudi nekateri slavni prijatelji, med njimi igralka Laura Dern in zakonca Amal ter George Clooney.

Kaj se je zgodilo?

Čeprav družina izjav ne daje, pa je v javnosti znanih vedno več podrobnosti okoliščin, ki so vodile do smrti 27-letnika. Kot so za TMZ razkrili viri, so neodzivnega Presleyja našli v njegovi sobi ustanove za zdravljenje odvisnosti, kamor naj bi se namestil le večer pred smrtjo. Umrl naj bi zaradi srčnega zastoja, ležal pa naj bi na tleh blizu postelje. Policija okoliščine še vedno preiskuje, ali je res umrl zaradi prevelikega odmerka mamil, pa naj bi pokazalo šele toksikološko poročilo, na katero še čakajo.