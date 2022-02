Sina lovca na krokodile napadel skoraj štirimetrski krokodil

Rek 'Kakršen oče, takšen sin' prav gotovo velja za pokojnega zoologa Steva Irwina in njegovega sina Roberta. Kot vse kaže, se je mlajši Irwin odločil slediti očetovim stopinjam, star le 18 let, je že imel svoje bližnje srečanje s krokodilom, ki bi se lahko končalo tragično. Steve Irwin je bil eden najbolj znanih zoologov in ljubiteljev živali, ki je imel tudi svojo televizijsko oddajo. Umrl je leta 2006, ko ga je med potapljanjem na Velikem koralnem grebenu v prsni koš pičil skat. Star je bil 44 let.

Po internetu je zaokrožil posnetek trenutka, ko je moral Robert Irwin pobegniti pred skoraj štirimetrskim krokodilom, ki ga je napadel v avstralskem živalskem vrtu. Sin lovca na krokodile na posnetku sodelavcem v živalskem vrtu ukaže, naj zbežijo, ko se krokodil po imenu Casper požene proti najstniku. Robert je krokodila preizkušal, če se počuti dovolj udobno v svoji novi ogradi, da bi ga lahko vključili v predstave v slavnem živalskem vrtu v Queenslandu.

icon-expand Robert Irwin FOTO: Instagram

Kot se je izkazalo, se je 3,7 metrov dolg in 350 kilogramov težek krokodil odločil, da mu ponujena hrana ni tako všeč in se je s svojimi čeljustmi raje pognal za 18-letnikom. Ta se je pognal v beg, svojim sodelavcem pa zaklical, da naj tudi sami pobegnejo pred napadalno živaljo. Kot je razvidno iz posnetka, je najstnik le za las ušel krokodilu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posnetek je bil vključen v zadnji del oddaje Crikey!It's The Irwins, Robert pa ga je pred kratkim objavil tudi na družbenih omrežjih. Casper je slanovodni krokodil, ki ima redko gensko bolezen, imenovano levcizem. Za to stanje je značilno pomanjkanje melatonina in se kaže v neznačilni obarvanosti barve kože ali dlake, zato je videti svetlejše barve kot drugi krokodili.

Po podatkih živalskega vrta bi Casperja že v mladosti napadli drugi plenilci, zato je zanj varneje v ujetništvu. A kljub temu ne pomeni, da Casper ni nevaren, prav nasprotno, v opisu krokodila so o njem zapisali, da je eden najbolj agresivnih krokodilov, kar so jih kdaj videli. V živalskem vrtu so ga seznanili s samico morskega krokodila po imenu Wendy, ki prav tako trpi za levcizmom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke