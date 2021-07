Sina Megan Fox so na spletu nadlegovali, ker nosi obleke

Megan Fox je v intervjuju za tuj medij spregovorila o spletnem nadlegovanju, ki ga je bil deležen njen 8-letni sin Noah , in sicer zaradi njegovega sloga oblačenja. Povedala je, da so ga na spletu nadlegovali "nesramni, grozni in kruti ljudje" , ker nosi obleke, ki v družbi veljajo za žensko oblačilo. To pa ni bilo prvič, da je bil tarča neodobravanja: "Ne želim, da to s***** kadar koli prebere, zato ker mora to poslušati že od svojih sošolcev, ki mu govorijo: ′Fantje ne nosijo oblek,′" je dejala Megan, ki želi sina zaščititi pred nesramnimi opazkami.

Priljubljena igralka je že leta 2019 v ameriški pogovorni oddaji The Talk spregovorila o kreativnosti svojega najstarejšega sina, ki se večkrat obleče v obleko: "Sam oblikuje in riše svoja oblačila. Je zelo talentiran, vendar je star šele šest let. Zelo se zanima za modo in se tudi sam oblači, zato včasih pač obleče oblekico." Dodala je, da se zmerjanju ne more izogniti, kljub šoli, ki jo obiskuje: "Vpisan je na zelo liberalno, hipijevsko šolo, ampak tudi tukaj v Kaliforniji mu majhni dečki govorijo: ′Fantje ne nosijo oblek′ ali ′Fantje ne nosijo roza barve.′" Megan se na negativne kritike ne ozira, saj pravi, da ji ni mar, kaj drugi pravijo o njem. Uči ga zgolj to, da mora ostati samozavesten, kar pa mu gre očitno dobro od rok, saj je zvezdnica ponosno dejala: "Prišel je domov in vprašala sem ga, kako je bilo in če mu je kdo od sošolcev kaj rekel. Povedal je, da so se mu vsi smejali, vendar dodal, da mu ni mar, saj ima preveč rad obleke."

Megan ima Noaha z nekdanjim možem Brianom Austinom Greenom, s katerim sta starša še 7-letnemu Bodhiju in 4-letnemu Journeyju. Trenutno je v zvezi z glasbenikom Machine Gun Kellyjem.