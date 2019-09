Sina Meghan Fox v šoli zbadajo, ker nosi obleke

33-letna igralka Megan Fox je v ameriški pogovorni oddaji The Talk dejala, da njenega šestletnega sina Noaha v šoli zbadajo zaradi oblačil, ki si jih izbere sam, vendar se on na to požvižga. Gostiteljem oddaje je ponosno povedala: "Sam oblikuje in riše svoja oblačila. Je zelo talentiran, vendar je star šele šest. Zelo se zanima za modo in se tudi sam oblači, zato včasih pač obleče oblekico."

Mama treh otrok je povedala, da podpira njegovo individualnost in ga spodbuja, naj se izraža."Zdaj gremo skozi obdobje, ko jih želim naučiti, da morajo biti samozavestni ne glede na to, kaj rečejo drugi," je še dodala rjavolaska.

Ravno pred nekaj dnevi je njen sin za v šolo oblekel obleko, je pripovedovala Megan. "Prišel je domov in vprašala sem ga, kako je bilo in če mu je kdo od sošolcev kaj rekel. Povedal je, da so se mu vsi smejali, vendar dodal, da mu ni mar, saj ima preveč rad obleke," je ponosno zaključila.

Igralka je poročena z 46-letnim igralcem Brianom Austinom Greenom in skupaj imata tri otroke. Za Noaha se je tako leta 2017 na družbenih omrežjih postavil tudi oče Brian, ki je ob fotografiji, kjer njegov sin nosi obleko iz risanke Frozen, zapisal: "Moj sin, star štiri leta. Slišal sem, da se nekateri ne strinjate z njegovo izbiro oblek. In povem vam, da mi ni mar. Star je štiri in če želi nositi obleko, potem naj jo. Pri štirih, petih letih bi se morali zabavati. Z obleko nikomur ne škoduje. Če torej želi nositi obleko – dobro zanj."