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Tuja scena

Sina norveške princese bodo premestili v hišni pripor

Oslo, 14. 07. 2026 11.53 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Marius Borg Hoiby se srečuje z novimi obtožbami.

Sodišče v Oslu je v ponedeljek odločilo, da bo sin norveške princese Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na štiriletno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu, kjer pa bo moral nositi elektronsko zapestnico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Marius Borg Hoiby, ki obtožbe zanika, se je na sodbo pritožil. Sodišče je ocenilo, da obstaja tveganje, da bi lahko storil nova kazniva dejanja, zato mu je pripor podaljšalo za dodatne štiri tedne, a je odločilo, da je elektronski nadzor zadosten ukrep za zmanjšanje tveganja ponovnega kaznivega dejanja.

Marius Borg Hoiby
Marius Borg Hoiby
FOTO: Profimedia

Eden izmed razlogov za odločitev sodišča, da lahko do konca pritožbenega postopka kazen prestaja v hišnem priporu, naj bi bilo šibko zdravstveno stanje njegove matere, princese Mette-Marit, ki trpi za redko obliko pljučne fibroze in zdaj okreva po presaditvi pljuč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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29-letnik je bil junija obsojen na štiri leta zapora brez možnosti pogojnega odpusta zaradi dveh posilstev in 32 drugih obtožb, med katerimi je tudi nasilje nad nekdanjo partnerko. Z nekdanjo partnerko so mu tudi izrekli prepoved približevanja, ki jo je večkrat kršil.

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KOMENTARJI2

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PegySue
14. 07. 2026 13.00
Ima srečo, da je njen sin, ker če bi bil sin navadnega državljana, bi služil najvišjo možno kazen, ki jo imajo na norveškem...
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+1
1 0
Dolgočasnež
14. 07. 2026 12.17
za njega bi moral obstajati vigilante tip
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+1
1 0
bibaleze
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