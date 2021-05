Sinatrin dom sredi kalifornijske puščave že 15 let ne najde kupca

Hiša Franka Sinatre, ki se nahaja na območju odročne doline Coachella, nad krajem Palm Desert, že nekaj časa sameva. Po tem, ko se je na trgu prvič znašla leta 2007, je bila kupcem ponujena še desetkrat, vendar je zastopnik ni uspel prodati.

Razkošno posestvo Franka Sinatre, ki se nahaja v kalifornijski puščavi, je potencialnim kupcem na voljo za 3,5 milijona evrov. Prvič se je nepremičnina na trgu pojavila leta 2007, potem pa so jo zaradi neuspešne prodaje ponudili še leto kasneje in nato skoraj vsakič znova do današnjega dne. Zadnjič so agentje hišo interesentom ponudili 7. maja letos. Težava pri prodaji je zagotovo njena lokacija, saj se, glede na prikazano, nahaja ''sredi ničesar'' in nepremičninski agenciji že 15 let predstavlja ogromen izziv ter hkrati breme.

Frank Sinatra je umrl 14. maja 1998.

Villa Maggio, kot jo je Sinatra poimenoval, je v njegovo lastništvo prešla leta 1967. Poimenoval jo je po liku Angelu Maggiu, ki ga je upodobil v filmu Od tod do večnosti, za kar si je prislužil tudi oskarja za stransko vlogo. Hiša je bila namenjena skrivnim oddihom in pobegu iz Hollywooda.

Okolica posestva lastniku nudi obilo zasebnosti.

Posestvo, ki se nahaja nad krajem Palm Desert, je po opisu agencije zasnovano v slogu Jamesa Bonda, v hiši se nahaja pet spalnic in šest kopalnic, ob njej pa stoji tudi hiša za goste, v kateri so tri spalnice in pet kopalnic. Tudi v hiški ob zunanjem bazenu pa je še dodatna spalnica, dve kopalnici in savna. Zunaj je ob bazenu tudi večje dvorišče s teniškim igriščem, pristajališče za helikopterje ter parkirišče za 24 avtomobilov.

Notranjost hiše opremljena je v Sinatrinem slogu.

Eno od najljubših zatočišč legendarnega pevca in igralca ponuja tudi izjemen pogled na slikovito okolico in je bilo prenovljeno tako, da odraža njegov stil in okus. Čeprav je nekoliko izolirano od okolice, pa je vseeno zgolj 20 minut vožnje oddaljeno od centra Palm Deserta.

Na posestvu se nahajata tudi bazen in teniško igrišče.