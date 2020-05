Sinček Eve Longoria se odlično znajde v kuhinji

Eva Longoria Baston spada med tiste zvezdnice, ki obožujejo kuhanje in pripravo domačih jedi. Za štedilnikom pa se je znašel tudi že njen skoraj dveletni sin Santiago, ki je tokrat pomagal pri pripravi zajtrka.

Eva Longoria Baston svoj čas najraje preživlja z družino. FOTO: Profimedia

Eva Longoria Baston, ki je znana po svoji televizijski vlogi Gabrielle Solis v uspešniciRazočarane gospodinje, je velika ljubiteljica kuhanja. Svoje kuharske veščine je tako pilila tudi v času karantene, saj ji je čas dopuščal, da je spretno vihtela kuhalnico. Zvezdnica se velikokrat loti priprave različnih jedi, od doma narejenih testenin do solate s piščancem, domačih svežih sokov … No, tokrat pa je z oboževalci delila posnetek, kako v svoje delo vključi tudi svojega sina, ki je očitno po mami podedoval strast do kuhanja. "Mamin mali kuhar. S Santijem (op. a. ljubkovalna oblika imena Santiago) pripravljava zajtrk. Že zgodaj ga učim, kako narediti umešana jajca! Naraven talent je," se je na družbenih omrežjih pohvalila 45-letna Eva Longoria, ki se na posnetku s sinom pogovarja tako v angleščini kot španščini.

Spomnimo, da je ljubiteljica dobre hrane in vina pred leti izdala tudi svojo kuharsko knjigo z naslovom La cocina de Eva: Cocina con amor para la familia y los amigos (Evina kuhinja: Kuhanje z ljubeznijo za družino in prijatelje). V njej je združila svoja najljubša živila in jih predstavila skozi svoje recepte ter uporabnike knjige popeljala na kulinarično pot. Med drugim so v njej zbrani tudi recepti, s katerimi je odraščala kot otrok ter recepti, za katere je navdih dobila med svojimi potovanji po svetu.

Evi na pomoč v kuhinji včasih priskoči njen sinček Santiago. FOTO: Profimedia