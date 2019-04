Sinček slavnega kuharja navdušuje na Instagramu

"Po treh baftah in enem emmyju ... končno sva dobila tudi oskarja, prosim pozdravite Oscarja Jamesa Ramsayja, ki je pristal ob 12:58 danes in si zaželel kosila!" je ponosni zvezdniški oče, kuharski šef Gordon Ramsay, na začetku meseca zapisal ob simpatične fotografije novorojenca, sebe in žene Tane, kajti zvezdniški kuhar je že petič postal očka.

Nekaj tednov star dojenček pa je že dobil svoj Instagram profil, ki ga je zanj ustvarila starejša sestra Matilda. 17-letnica je tako z oboževalci že delila nekaj fotografij in ena od najnovejših fotografij je poskrbela, da so se srca oboževalcev stopila. Oscar je namreč naredil prikupno šobico in s tem osvojil srca sledilcev.