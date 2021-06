Sinead O’Connor je po izdaji novega albuma napovedala upokojitev

Glasbena ikona Sinead O’Connor je na svojem oseben profilu na Twitterju zapisala, da bo prihodnje leto izdala album z naslovom No Veteran Dies Alone (NVDA), ki bo njen zadnji: "To je najava moje upokojitve od turnej in dela v glasbeni industriji. Postarala sem se in utrudila. Čas je, da odložim moje cofke za bradavice, saj sem resnično dala vse od sebe. NVDA v letu 2022 bo moj zadnji izdan album. Zanj ne bo nobene turneje ali promocije."

V naslednjem tvitu je pojasnila, da svojo upokojitev dojema kot pozitivno: " To ni slaba novica. Je neverjetno čudovita novica. Pameten bojevnik ali bojevnica ve, kdaj je čas za umik." Zapisu je dodala ključnik »čas zame« in emotikon srca, s čimer je želela sporočiti, da si bo po uspešni karieri vzela čas zase in delala druge stvari, ki jo poleg glasbe veselijo.

Sinead je imela sicer načrtovano glasbeno turnejo že leta 2020, a je na družbenem omrežju povedala, da bodo vsi njeni nastopi odpovedani. Pandemija koronavirusa se je namreč tako zavlekla, da Sinead nima več volje do nastopanja. Oboževalcu, ki jo je pod njenim zapisom vprašal, kako je s prihajajočimi koncerti, je odgovorila: "Da, vsi nastopi, ki so bili prvotno načrtovani za leto 2020, nato prestavljeni v leto 2021 in nato v leto 2022, bodo odpovedani, ker se vojakinja stara hitreje od covida."

No Veteran Dies Alone bo 11 album kontroverzne pevke, ki naj bi bil izdan januarja prihodnje leto. V glasbeni industriji bo Sinead O'Connor svoj pečat pustila predvsem s prvima dvema albuma The Lion and the Cobra in I Do Not Want What I Haven’t Got, ki sta bila za glasbeno sceno v poznih 80. letih prejšnjega stoletja prelomna. Njeno legendarno kariero si bomo zapomnili po številnih stvareh: značilni pobriti glavi, odkritih in provokativnih izjavah ter po nastopu v oddaji Saturday Night Live, kjer je raztrgala fotografijo papeža. Podrobne razloge za to uporniško dejanje, ki je pošteno pretreslo njeno kariero, je zapisala v svoji knjigi spominov Rememberings, ki je izšla v začetku tega mesec. V njej se je dotaknila tudi težkih trenutkov svojega življenja – mati jo je namreč v otroštvu pretepala, kar je pustilo na njenem duševnem zdravju travmatične posledice in jo pripeljalo do živčnega zloma.

Ali je to res Sineadino poslednje slovo? V glasbeni industriji glasbeniki pogosto naznanijo, da se bodo upokojili, nato pa tega koraka nikoli zares ne naredijo. Elthon John, Cherin mnogi drugi namreč že več let organizirajo 'poslovilne' turneje.