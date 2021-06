Sinead O'Connor ne obžaluje, da je javno raztrgala materino fotografijo papeža

Spomnimo se dogodka iz leta 1992, ko je pevka na odru ameriške satirične oddaje raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. S tem ni zgolj sprožila javnega zgražanja nad svojim dejanjem, ampak je tudi odločilno vplivala na svojo kariero, ki je po škandalu strmoglavila. Prejemnico glasbene nagrade grammy je namreč doletela dosmrtna prepoved nastopanja na televiziji NBC, kjer predvajajo oddajo SNL, nekaj tednov kasneje pa je izzvenel tudi njen nastop na koncertu v poklon Bobu Dylanu. 54-letna Sinead je dejala, da je fotografijo raztrgala v znak protesta proti spolni zlorabi otrok v Katoliški cerkvi. Sedaj pojasnjuje, da je bil razlog za njeno dejanje veliko globlji.

"Moj namen je bil uničiti materino fotografijo papeža. Predstavljala je laži, lažnivce in zlorabe. Ljudje, ki so hranili takšne stvari, so bili hudiči, takšni, kot moja mama." Sinead je v knjigi zapisala, da je po smrti obiskala materin dom in "s stene njene spalnice snela edino fotografijo, ki jo je kadar koli imela–fotografijo papeža Janeza Pavla II". Glasbenica je pojasnila, da je bila fotografija posneta leta 1979, ko je papež obiskal Irsko in mladim Ircem dejal, da jih ima rad, ter kasneje na letališču v Dublinu poljubil tla. Njegovo obnašanje je Sinead zmotilo, ker po njenem letenje ni tako strašljivo, kot ga je želel prikazati. "Kakšna traparija, nihče nas ni imel rad. Niti Bog. Še naše matere in očetje nas niso prenašali," je povedala glasbenica, ki je bila vzgojena kot rimokatoličanka, nato pa se je leta 2018 spreobrnila v islam.

Sinead je v knjigi spominov zapisala, da je fotografijo pri sebi hranila več let:"Nikoli nisem vedela, kdaj, kje in kako jo bom uničila, toda vedela sem, da jo bom uničila, ko bo prišel pravi trenutek." Pred nastopom na SNL-u je pevka v časopisih brala o primerih, ko so duhovniki zlorabljali otroke, nato pa jo odnesli brez kazni, ker jo je spodbudilo k protestnemu dejanju. Skoraj 30 let kasneje Sinead ne obžaluje, da je pred kamero 'raztrgala' papeža: "Vsi si želijo pop pevke, razumete? Jaz pa sem uporniška pevka. Imela sem nekaj za povedati. Nisem si želela slave."

Idejo za provokativni podvig je pevka dobila ob gledanju nastopa iz leta 1978, ko je pevec Bob Geldofv glasbeni oddaji Top of the Pops raztrgal fotografijo Olivie Newton-John in Johna Travolte. Kasneje je pevec skupine Boomtown Rats kot razlog za svoje dejanje navedel dejstvo, da je pesem njegove skupine z glasbene lestvice izrinila uspešnico Summer Nights iz muzikala Briljantina, ki je na njenem vrhu kraljevala kar sedem tednov.

V svoji knjigi spominov z naslovom Rememberingsje Sinead spregovorila tudi o travmi, ki jo je doživela v otroštvu. Mati jo je namreč pretepala, kar je v njenem življenju pustilo dolgotrajne posledice, med drugim tudi živčni zlom, ki ga je doživela leta 2015.