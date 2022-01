Sinead O’Connor po izgubi sina na spletu delila čustven zapis

Sinead O’Connor je pred dnevi na Twitterju razkrila, da je za njo naporen in čustveno težak teden. Šestega januarja je namreč pevka, ki je leta 2018 prestopila v islamsko skupnost in si ime spremenila v Shuhada Sadaqat, razkrila, da je njen 17-letni sin Shane zbežal iz bolnišnice v Dublinu, kjer je bil zadržan zaradi poskusa samomora. Glasbenica je zato vse, ki bi morda vedeli, kam se je sin odpravil, prosila, naj jo kontaktirajo in ji pri iskanju pomagajo.

V nekaj objavah se je pevka nato razburjala nad varnostnim sistemom v bolnišnici in odgovornim celo zagrozila, da jih v primeru, da se njenemu sinu kaj zgodi, čakajo tožbe.

Dva dni kasneje, natančneje 8. januarja, se je glasbenica zopet oglasila na svojem Twitter profilu in s sledilci delila, da je njen sin umrl. “Naj počiva v miru. Tako zelo te imam rada,” je zapisala in objavi priložila pesem Boba Marleyja Ride natty ride. “To je za mojega Shana, luč mojega življenja in duše. Mojega modrookega otroka. Vedno boš moja luč in vedno bova skupaj, saj naju nobena meja ne more ločiti,” je še zapisala.